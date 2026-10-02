Do baziliky v Jablonném v Podještědí se po obnově vrátily tři významné oltáře

Do baziliky v Jablonném v Podještědí, která je národní kulturní památkou, se po obnově za 6,5 milionu korun vrátily tři významné boční oltáře. Skončila také výstavba nového řeholního domu sester dominikánek zhruba za deset milionů. ČTK to dnes řekl představený Kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Mayer. Navráceným oltářům i novému domu požehná v sobotu při mši arcibiskup Stanislav Přibyl.
Oltáře dominikáni opravili díky získané evropské dotaci. "Pokryla 70 procent nákladů. Šlo o restaurování tří významných bočních oltářů, a to oltáře svatého Josefa, potom barokního oltáře Panny Marie Růžencové a oltáře svatého Kříže," uvedl Mayer.
Už před rokem podle něj nechali restaurovat i Mariánsko-zdislavský oltář a připravují obnovu dalšího. "A to oltáře svaté Anny, který už je částečně rozebraný, a ten by měl být hotový do dubna příštího roku," řekl představený dominikánů v Jablonném. Zbývat tak bude podle něj obnovit oltář Božského Srdce Páně. "Ale ten už nebudu rozjíždět, protože je to náročné a potřebuju pauzu," dodal Mayer.
Nový řeholní dům nahradil sestrám dominikánkám roubenku, ve které dosud bydlely. "Postupně se sesouvala. Sestry měly chuť to opravit, zachránit tuhle stavbu v památkové zóně, ale bohužel jim památkáři generální opravu zamítli. Takže sestry se rozhodly, že roubenku opustí a postaví nějakou novou budovu," uvedl Mayer. Většinu nákladů na výstavbu nového řeholního domu si podle něj zaplatily sestry dominikánky ze svých úspor.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v kraji. Nese označení minor, což je čestný titul propůjčený papežem. Postavená byla v letech 1699 až 1729 podle plánů slavného rakouského architekta Jana Lukáše Hildebrandta na místě původního gotického kostela. Ve 13. století ho tam založila Zdislava z Lemberka, šlechtična, později prohlášená za svatou. Poslední větší opravu prodělala bazilika nedávno, v letech 2021 až 2024. Za 60 milionů korun se obnovy dočkal zejména interiér, většinu nákladů hradili dominikáni také z evropské dotace.
V kryptě baziliky jsou uložené ostatky sv. Zdislavy. Navrátit by se k nim měla i lebka, která byla desetiletí vystavená v relikviáři na postranním oltáři Panny Marie a sv. Zdislavy a která byla málem zničena. Letos 12. května ji před večerní bohoslužbou ukradl pětatřicetiletý muž, který nesouhlasil zejména s tím, že byla oddělena od těla. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty poté zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Muže policie po několika dnech zadržela a ukradená relikvie se po náročném vyjmutí z betonu do baziliky po 18 dnech vrátila. O definitivním uložení lebky, která je zatím ukryta na bezpečném místě, by měl rozhodnout nový biskup litoměřické diecéze, který zatím nebyl jmenován.