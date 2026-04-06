Do bývalé pobočky Kooperativy v Liberci by se měli úředníci stěhovat v září

Nejspíš od září začnou úředníci libereckého magistrátu využívat bývalou pobočku pojišťovny Kooperativy, kterou město letos koupilo za 44 milionů korun. Před stěhováním je podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) nutné prostory upravit a udělat menší opravy. Náklady odhadl zhruba na čtyři miliony korun bez daně.
Do získané budovy radnice přestěhuje odbor dopravně správních agend včetně registru vozidel. "Chceme, když už se tam budou stěhovat, tak aby se provedly výmalby, drobné opravy střešní krytiny. Ale jinak budova je v celkem dobrém stavu, tak jak jsme i předpokládali. Opravy by měly být provedeny do léta a registr by se tam měl stěhovat ideálně v září," uvedl náměstek.
Dopravní odbor je nyní v pronajatých prostorech soukromé budovy S Tower. Vystěhovat se musí do konce roku, kdy mu skončí nájemní smlouva.
Pro magistrát má bývalá pobočka Kooperativy ideální polohu jen několik desítek metrů od historické radnice i budovy Nového magistrátu. Zhruba 150 let starý dům v horním centru stotisícového města přestala Kooperativa využívat loni. Dům se zdobenou štukovou fasádou je na náměstí Dr. E. Beneše mezi kavárnou Pošta a bývalým okresním úřadem. V pěti patrech včetně podkroví je 26 kanceláří, na každém patře jsou i toalety či kuchyňka.
Podle Lenerta bude mít v bývalé Kooperativě zázemí zhruba 40 úředníků. Celkem má magistrát v Liberci přes 500 zaměstnanců, kanceláře mají v pěti budovách.