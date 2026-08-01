Do čela Šaldova divadla v Liberci dnes nastupuje bývalý rektor JAMU Michálek

Bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petr Michálek ode dneška nastoupí do funkce ředitele třísouborového Šaldova divadla v Liberci. Michálek v čele libereckého divadla nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po čtyřech letech skončila. Devětačtyřicetiletý rodák z Hradce Králové už vedl dvě jiná městská divadla, od roku 2006 byl šest let ředitelem v Děčíně a poté 12 let ve Zlíně. Rektorem JAMU byl od roku 2022.
Divadlo F. X. Šaldy je liberecké městské divadlo, zřizovatelem je liberecký magistrát. Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími osmi kandidáty. Novinářům už dříve řekl, že se domluvil s vedoucími liberecké činohry, opery i baletu, že budou pokračovat v základních liniích divadla. Na dramaturgickém plánu pro novou sezonu se nepodílel.