Do Hradozámecké noci se zapojí za týden deset památek z Libereckého kraje

Do Hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí příští týden v sobotu deset hradů a zámků. Lákat budou na netradiční prohlídky či koncerty, vyplývá z informací od pořadatelů.
"Hradozámecká noc je pro nás pomyslným vyvrcholením sezony a mám radost, že se návštěvníci na večerní program na památkách opakovaně vracejí," uvedl regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.
Do celorepublikové akce se zapojí všech osm státních hradů a zámků v kraji. Na Bezdězu budou návštěvníci hledat tajnou chodbu, na Frýdlantě a Hrubém Rohozci je čekají scénky ze života panstva i sloužících, v Zákupech je bude provázet rakouský císař a na Grabštejně je pobaví průvodci příběhem spojeným s honem na bažanta. Koncert libereckého sboru Kvintus bude na Sychrově, talk show s Miroslavem Táborským na Lemberku a na Troskách návštěvníky čeká komentovaná prohlídka hradu, country kapela Four+ a táborák.
Hradozámecká noc se uskuteční i ve dvou památkách v kraji ve správě měst. Na zámku v Lomnici nad Popelkou budou mít pohádkovou stezku pro děti, komentované prohlídky od sklepa po půdu a hrát bude zámecký saxofonový orchestr. Na Valdštejně u Turnova návštěvníky čeká procházka romanticky nasvíceným hradem, při níž se setkají s významnými osobnostmi z historie hradu.