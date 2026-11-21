Několik stovek lyžařů si dnes v Jizerských horách přišlo vyzkoušet první sníh. Pro běžkaře zatím Jizerská obecně prospěšná společnost v Bedřichově upravila okruh dlouhý zhruba 200 metrů. Víc počasí nedovolilo. Pokud vyjde předpověď a v příštím týdnu klesnou teploty pod nulu, jsou připraveni pustit standardní zasněžování a přidat další metry. Ani v zahraničí se zatím nelyžuje jinak než na technickém sněhu, řekl ČTK Martin Kunc, ředitel společnosti, která se o údržbu Jizerské magistrály stará.
Zájem byl podle Kunce dnes velký, přestože se ráno zatáhlo, byla mlha a chvílemi poletoval sníh. Hlavně děti byly podle něj nadšené. "Čekali jsme, že se nám letos povede to kolečko trošku větší, ale teď po tom dešti, co byl minulý týden, tak jsme rádi i za to. Dáte na tom pár koleček, ale byl tady ráno pán, který dal 30 kilometrů. Jiní si zkusili pár koleček, šli domů a pak se zase vrátili. Je vidět, že je chuť a určitě nás to bude motivovat co nejdřív okruh rozšířit," řekl Kunc.
Kolečko pro běžkaře neupravili na stadionu v Bedřichově ale u lesa, kde jsou podmínky příznivější. "V tom dešti jsme si na rozmáčený stadion netroufli, potřebujeme, aby trošku zamrzl, se stadionem se počítá, ale později, až budou podmínky," vysvětlil důvody Kunc. K zasněžování zatím využili zařízení SnowPro 70, které dokáže vyrábět sníh při teplotě až 26 stupňů Celsia. V pátek v dešti si tak mohli vyzkoušet, že sníh umí vyrábět i v počasí, kdy klasické zasněžovací systémy fungovat nemohou.
Jedním z důvodů, proč Bedřichov pořídil speciální zasněžovací stroj, je to, aby sportovním klubům běžkařů a biatlonistů mohl garantovat začátek zimní sezony pro tréninky dětí. "Abychom jim připravili nějaké kolečko, na kterém by mohli od začátku trénovat a nemuseli jezdit do zahraničí. A trošku se snažíme naučit i ostatní běžkaře, že tady v Jizerkách bude vždycky nějaké kolečko pro ně, ať nám počasí bude přát, nebo ne," řekl Kunc.
Trasy v Jizerských horách patří v Česku u běžkařů k nejoblíbenějším, návštěvnost v posledních letech překračuje milion lidí. Na trasách se neplatí vstupné, lidé ale mohou úpravu tras podpořit formou DMS nebo přes QR kód, ale také třeba koupí samolepky. Hlavním nástupním místem pro běžkařskou magistrálu je právě Bedřichov, který je zároveň jediným místem, kde se technický sníh vyrábí. Zbytek tratí je závislý na sněhu přírodním. Pro příští zimu si chce Jizerská o.p.s. připravit zásoby sněhu už v zimě a přes léto je uskladnit.