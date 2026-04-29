Do konírny v Zákupech se navrátily historické kočáry, je mezi nimi i císařský

Do obnovené konírny v hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku se od úterý postupně vracejí historické kočáry. Bude jich zde 13, mezi nimi i kočár rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Všechny by do malé konírny měly být navezené do čtvrtka, řekl dnes ČTK kastelán zámku Vladimír Tregl.
Expozice kočárů se podle něj bude sice ještě asi měsíc dodělávat a slavnostně otevírat na konci května, ale vzhledem k tomu, že prohlídková trasa vede kolem nich, mohou je návštěvníci vidět už nyní. "Takže mohou nahlédnout trošku pod pokličku vzniku této expozice," uvedl Tregl.
Bývalé malé konírně se tak podle něj vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. "Kočáry budou ve svém autenticky historickém prostředí a budou to kočáry, které budou i korespondovat s tím, k čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil. Používali zámek jako, řekněme, chatu, chalupu, takže tam budou i sportovní, lovecké kočáry. Ale klenotem nebo hřebem té prohlídky bude kočár, ve kterém císař Ferdinand Dobrotivý, nejvýznamnější majitel zákupského zámku, jezdíval po Praze," dodal kastelán zámku.
Celoročně přístupný zákupský zámek patří k nejcennějším památkám v Libereckém kraji a je národní kulturní památkou. Loni ho navštívilo rekordních bezmála 48.700 lidí. V Česku jde o ojedinělou ukázku císařské rezidence. Sídel, která v zemi panovnickému rodu Habsburků patřila, je sice víc, přístupných je jich ale minimum. Nebo jako Pražský hrad prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba Zákup odkazuje hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy zámek patřil právě Ferdinandu I. Dobrotivému a poté jeho nástupci na císařském trůnu Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy na zámku, které jsou návštěvníkům každoročně přístupné v hlavní části sezony, tedy od května do října.