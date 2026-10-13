Do kurzů Univerzity třetího věku v Liberci se zapsalo víc než 1100 studujících

Rekordních víc než 1100 studujících se letos zapsalo do kurzů Univerzity třetího věku v Liberci (U3V), převažují ženy. Univerzita připravila 78 kurzů, výrazný převis zájemců byl letos u kurzů kresby, grafiky a tělocviku, nejvíc studujících si zapsalo tradičně Přemyslovce, křesťanství, českou architekturu a letošní novinku - český rok v přírodě, řekl ČTK mluvčí Technické univerzity v Liberci (TUL) Radek Pirkl.
Ke studiu na U3V je možné se hlásit od 50 let, podmínkou je maturita. "Naši posluchači jsou stále velmi aktivní lidé, za kterými je i bohatá životní historie. Máme mezi sebou například člověka, který připravuje mapy pro Lékaře bez hranic, mistra světa v rýžování zlata, autorku bezlepkových kuchařek, operní pěvkyni a další lidi s pozoruhodnými zkušenostmi a životním příběhem," doplnila organizátorka liberecké U3V Petra Palaščáková.
Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998, kdy zahájila výuku se 16 seniory, dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Letos přišlo 1672 přihlášek a zapsalo se 1106 studujících, nejstarší posluchačce je 98 let. "Při studiu se tu mohou potkat posluchači několika generací, protože věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší posluchačkou je 48 let," řekla Palaščáková.
Tradičně nabízí univerzita jazykové kurzy různých úrovní, kurzy zaměřené na historii a umění, přírodní a společenské vědy, výtvarné kurzy, ale také třeba kurzy práce s mobilním telefonem, velký zájem je o kurzy pohybové. "Novinkami letošního roku jsou kurzy archeologie, současná světová a česká literatura spojená se čtenářskou dílnou, kurz křesťanství a Liberecký kraj nebo kurz muži v pohybu," dodala Palaščáková. Ceny pro důchodce se pohybují od 1000 do 2000 korun, ostatní platí o 900 korun víc.