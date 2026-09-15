Do Liberce přijel legiovlak s novou výstavou věnovanou skautům a Sokolu

Legiovlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí ode dneška novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním místem, kde ji mohou zájemci vidět, je nádraží v Liberci. Na jeho pátém nástupišti vlak zůstane do 27. září, poté bude pokračovat dál po Česku. Do Liberce přijel Legiovlak potřetí v historii, řekl dnes ČTK vedoucí jeho posádky Jiří Müller.
Legiovlak je projektem Československé obce legionářské. Nová výstava je ve francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, který byl za druhé světové války upravený pro potřeby německého radarového vlaku. "Demontovali jsme výstavu týkající se 105. výročí návratu posledních legionářů z Ruska a dneska otevíráme výstavu týkající se Sokola a skauta a jeho návaznosti na náš první a druhý odboj," uvedl Müller.
Na výstavě jsou zejména panely s texty a fotografiemi, které doplňují originální artefakty obou spolků jako jsou stejnokroje, odznaky, pohlednice, tiskoviny či třeba pamětní šátek. "Je to volně přístupný prostor bez komentovaných prohlídek," dodal Müller.
Legiovlak se skládá z 15 historických vagonů, které přibližují život a boj legií, československý odboj ve 2. světové válce a roli současné české armády doma i v zahraničních mírových misích. Mezi jednotlivými vagony vlaku je například improvizovaný obrněný vůz s kulomety a kanonem z dob bojů proti bolševikům na Transsibiřské magistrále, štábní vůz, expozice uniforem, ale také vagony pro ubytování vojáků a důstojníků, jejich dílny či ambulance.
Expozici legiovlaku si mohou zájemci prohlédnout zdarma sami nebo při komentovaných prohlídkách s průvodci v historických legionářských uniformách. Pro školy mají autoři projektu rezervační systém, komentované prohlídky jsou vhodné pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Podle Müllera na ně v krajských městech denně přijde v průměru kolem 250 dětí. "Ti školáci jsou tady víceméně povinně s tou svoji třídou. Většinou tam ale bývá někdo, kdo o to má zájem. Někdo se o to zajímá celkově jako historicky, někoho spíš zajímají exponáty. A třeba improvizovaný obrněný vagon, který máme téměř na samotném závěru prohlídky, většinou budí nějakou vyšší pozornost," uvedl. Někdy podle něj prohlídky uzpůsobují požadavkům škol. "Když tu máme třeba zdravotní školu, tak tu víc zajímají věci týkající se zdravotnictví," dodal vedoucí posádky vlaku.