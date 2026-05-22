Psí posila strážníků v Jablonci nad Nisou si umí zjednat respekt i u agresivních fotbalových fanoušků. ČTK to dnes řekl ředitel Městské policie v Jablonci Michal Švarc. Psovod Martin Šída s osmiletým německým ovčákem Cyrilem vyrážejí do jabloneckých ulic od dubna, kromě běžné hlídkové služby už absolvovali i čtyři fotbalové zápasy. Další je čeká v neděli, kdy se v Podještědském derby utkají fotbalisté FK Jablonec se Slovanem Liberec. Policie vyhodnotila utkání jako rizikové.
"Mám zkušenosti se služební kynologií, se sportovní kynologií, ale sloužil jsem na menším městě a tohle pro nás byla novinka. S Cyrilem jsme takovéhle hromadnější akce netrénovali, bylo pro mě velice milé překvapení, že obstál perfektně. Je to zkušený pes, který to má v sobě, zvládal ten dav perfektně," doplnil psovod, který už do služby připravuje Cyrilova nástupce, belgického ovčáka Figara. Pes u policie podle něj funguje hlavně jako prevence. "Málokdy se stane, že by musel opravdu naplno zakročit," dodal Šída.
Že si pes dokáže i mezi agresivními fanoušky zjednat pořádek, se ukázalo podle ředitele strážníků při jednom z nedávných fotbalových utkání, kdy policie oddělila fanoušky, aby zabránila jejich střetu. "Fanoušci nedbali výzev našich strážníků, byli rozhodnuti projít. Nastoupil ale Cyril, po sejmutí košíku se postavil na zadní, ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, a oni pochopili, že to opravdu zkoušet nechtějí. Cyril odvedl práci za několik strážníků, protože se strážníky by došlo ke konfliktu, ale když nastoupil pes, tak si to prostě nedovolili," dodal Švarc.
Přestože mohutný německý ovčák budí respekt, není agresivní, žije s rodinou svého psovoda a je zvyklý na děti. I proto by ho chtěla městská policie využít nejen při práci na ulici, ale i v programech určených právě dětem. "Jsme domluvení, že ho budeme zapojovat i do preventivní činnosti ve školkách. Chceme dětem ukázat, když potkají velkého psa, jak se chovat, proč na něj nesahat, psovod jim řekne, jak to vnímá ten pes, a pro ty děti to bude výrazně zajímavější, když tam budou mít živého psa," dodal Švarc.
Psů u městských policií v poslední době v Libereckém kraji přibývá, také v České Lípě na bezpečnost nově dohlíží strážník se psem. Město ho dlouho hledalo, nyní stavy strážníků rozšířila Rozálie Stejskalová s fenkou německého ovčáka Calimerou. V létě by měl českolipskou městskou policii doplnit ještě jeden strážník, který se také bude připravovat na pozici psovoda. I Švarc by rád jabloneckou městskou policii doplnil o druhého strážníka se psem.