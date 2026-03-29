Do muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

Do městského muzea ve Frýdlantu na Liberecku se po restaurování vrátilo několik exponátů, které odkazují na řemeslnou historii města. Nejcennější z nich je barokní truhla tkalcovského cechu z roku 1672 se jmény mistrů tohoto cechu. Po restaurování je i truhla obuvnického cechu, jedna osobní truhla z 18. století či nábytek z měšťanského salonku. Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera (ODS) jsou zejména cechovní truhly raritní ukázkou z historie města. V expozici je doplňují cechovní knížky, cechovní pečetě či tovaryšské listy.
"Tím si připomínáme, že historicky byl Frýdlant vždycky město řemesel a byl tady bohatý společenský život," dodal starosta.
Díky restaurování jsou nyní na víku tkalcovské truhly čitelná malovaná jména někdejších frýdlantských mistrů tohoto cechu, konkrétně Gottfrieda Brucknera, George Kiettlera, Wenzela Engela a Christoffa Jägera. "Restaurování těchto předmětů nám umožňuje nejen zachovat jejich fyzickou podobu, ale také znovu odkrývat konkrétní příběhy lidí, kteří stáli za rozvojem řemesel ve Frýdlantu," uvedla vedoucí frýdlantského odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Truhla navíc pochází z období, kdy byl Frýdlant významnějším sídlem než nyní krajský Liberec.
Za velmi cennou považují ve Frýdlantě i truhlu obuvnického cechu z roku 1725, která je vyrobená z masivního dubového dřeva. "Velmi cenné jsou i nálezy uvnitř truhly, které nám přibližují každodenní život i fungování cechů v minulosti. Takové objevy dávají sbírkovým předmětům další rozměr," dodala Beranová. Uvnitř truhly se dochoval soubor historických almanachů z přelomu 18. a 19. století a dva původní visací zámky.
Frýdlantské muzeum je ve druhém patře novorenesanční radnice, přístupné je celoročně. Ve stálých expozicích má malou galerii obrazů, Valdštejnskou místnost, selskou jizbu, měšťanský pokoj, hudební salónek, památky na starý Frýdlant, střelné zbraně či popravčí meč. Za rok do muzea přijde kolem 1000 lidí. Dlouhodobě se podle starosty nedaří přilákat více návštěvníků, přestože na nedaleký zámek přijde přes 60.000 lidí ročně. "Snažíme se nějakým způsobem ty věci v muzeu dávat dohromady, propagovat je, dělat zajímavými, dokonce máme bezbariérový přístup, zpřístupnili jsme věž, ale bohužel je to tak, že nejsme schopni přesvědčit návštěvníky o té atraktivitě. Tak uvidíme, jestli to bude někdy lepší," dodal Ramzer.