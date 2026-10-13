Do oslav sklářského řemesla se zapojí přes 70 subjektů z celé země

Ukázky výroby, prohlídky skláren a ateliérů, tvůrčí dílny i možnost vyzkoušet si tradiční sklářské techniky. To nabídne od této soboty do neděle příštího týdne druhý ročník akce Týden sklářů, do kterého se zapojí přes 70 sklářských či bižuterních firem a dalších subjektů v tomto oboru. Oproti minulému roku některé přibyly, řekla dnes ČTK ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková. Muzeum celostátní akci organizuje, většina zapojených subjektů je z Libereckého kraje.
Účast sklářských firem na Týdnu sklářů je obdobná jako při loňském premiérovém ročníku. "Když se přihlásili téměř všichni, kteří byli v loni, tak předpokládám, že byli spokojení. A k tomu někteří noví," uvedla Valečková. Novými účastníky jsou podle ní například dvě sklářská studia z Vrbna pod Pradědem nebo Muzeum rapotínské sklárny.
Stejně jako loni i letos bude bude na zapojených firmách, jaký program a kdy ho v Týdnu sklářů nabídnou.V Libereckém kraji bude součástí oslavy sklářského řemesla podzimní Víkend Křišťálového údolí, kdy bude tuto sobotu a neděli přístupných přes 50 firem a dalších institucí. "Návštěvníci získají jedinečnou příležitost objevovat svět skla, šperků a bižuterie přímo tam, kde tyto skvosty vznikají," uvedl za organizátory akce Jan Šmíd.
Přímo v jabloneckém muzeu bude nějaký program každý den Týdne sklářů. Bude mít ukázky výroby a tvůrčí dílny, pořádat bude i odbornou konferenci, komentované prohlídky, koncert, pokřtí obsáhlou publikaci o skleněných vánočních ozdobách a zahájí dvě výstavy. Jedna bude spojená s otevřením návštěvnického depozitáře vánočních ozdob a druhá propojuje historickou bižuterii se současným autorským šperkem.
Týden sklářů zároveň připomene třetí ročník zápisu ruční výroby skla na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO. "Naším cílem je zkusit na příští rok se dohodnout v té mezinárodní skupině pro UNESCO, jestli by se nepřidaly i další země, abychom ve stejném termínu dělali nějakou podobnou akci na podporu ruční výroby skla v rámci všech těch šesti zemí, případně i těch, které mají zájem ještě se do toho zápisu rozšířit," dodala Valečková.