Liberecký kraj přispěje půl milionem korun na obnovu střechy sokolovny v Jablonci nad Nisou. Do památkově chráněné budovy zatéká a opravu nutně potřebuje, řekla dnes ČTK mluvčí Libereckého kraje Pavla Sýkorová. Nejde o první podobnou podporu, před dvěma lety přispěl kraj Tělocvičné jednotě Sokol Jablonec stejnou částkou na obnovu výmaleb a elektroinstalace.
"Budova je důležitou součástí historie města. Oprava střechy pomůže zastavit zatékání a ochránit ji před dalším poškozením. Jsem ráda, že kraj může obnovu podpořit a přispět tak k zachování památky pro další generace," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Sokolovna na okraji Tyršových sadů v Jablonci byla postavena v letech 1897 a 1898 pro německý tělocvičný a společenský spolek Turnverein. Autorem návrhu byl teplický architekt Robert Stübchen-Kirchner, který v letech 1885 až 1898 působil jako ředitel místní uměleckoprůmyslové školy. Honosná novorenesanční budova se řadí k dominantám města a v minulosti patřil její sál k největším v Čechách. "Je to cenná budova," doplnila Vinklátová.
Budova má konstrukčně neobvyklou střechu, projekt počítá s odstraněním eternitových a plechových šablon a jejich nahrazením pozinkovanou plechovou krytinou. Součástí prací bude také oprava klempířských prvků a části fasády na věži, která na střechu navazuje. Obnova střechy sokolovny přijde podle odhadů na 5,76 milionu korun, krajská dotace tak pokryje necelou desetinu nákladů.
Obnova střechy sokolovny není jediným projektem, který kraj podpořil přímou dotací. Milion korun přidá městu Dubá na Českolipsku na opravu střechy hlavní budovy bývalého hotelu Slávie. Cílem přestavby střechy, která je v havarijním stavu, je ochránit historické konstrukce a prvky původně zájezdního hostince z první poloviny 19. století před dalším poškozením. Oprava střechy bude stát tamní radnici přes čtyři miliony korun, krajská dotace tak pokryje téměř čtvrtinu nákladů.