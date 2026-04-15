Do poutního chrámu v Hejnicích se po renovaci vrátil monumentální lustr

Autor: ČTK
  18:02aktualizováno  18:02

| foto: ČTK

Do poutního chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku, který je národní kulturní památkou, se dnes po renovaci vrátil monumentální lustr z mosazi a křišťálu z první poloviny 19. století. Generální opravy se dočkal po 103 letech. Administrátor farnosti Jan Heinzl předpokládá, že poprvé ho slavnostně rozsvítí na konci dubna. Pevně stanovené datum ještě nemá. Lustr váží 450 kilogramů.

Více než 4,5 metru vysoké svítidlo o průměru 2,3 metru s bezmála 15 metry závěsných trubek je zřejmě největším kostelním lustrem v Libereckém kraji. Hejnickému chrámu ho v roce 1853 daroval významný sklář a místní rodák Josef Riedel, kterému se přezdívalo sklářský král Jizerských hor.

Lustr od ledna čistili a opravovali v dílnách řemeslníci sklářské společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově. "Kompletně jsme rozkytovali a překytovali celou ověsovou soupravu. Všechny díly jsme pečlivě vyčistili, umyli, všechny kovy jsme museli kompletně odmastit, vymodřit, znova vyleštit a udělat novou povrchovou úpravu. A je tam natažená kompletně nová elektroinstalace. Dá se říct, že lustr byl rozdělaný na jednotlivé díly," uvedl vedoucí dílny restaurátorských prací Preciosa Lustry Tomáš Vávra.

Konstrukci monumentálního svítidla tvoří sedm kruhů a čtyři typy ramen na třech úrovních. V ověsové soupravě je zasazeno 7743 skleněných dílů spojených 13.765 mosaznými nýty. Dalších 884 broušených prisem je umístěno na kruzích lustru, kde je drží 3536 nýtků, a mimo ověsovou soupravu se nachází ještě 262 dalších kusů. Lustr obsahuje 8889 skleněných dílů a 17.301 mosazných nýtů. Elektrická instalace zahrnuje 86,5 metru vodičů uložených v ramenech a 47 metrů přívodních vodičů. Vizuální proměna lustru je podle Vávry patrná na první pohled. "Je vidět, jak se třpytí. Před tím se vůbec netřpytil, byl černý, zašlý," dodal.

Původně se měl lustr rozsvítit o Velikonocích, kvůli skryté závadě na jedné z nosných kovových částí se oprava protáhla. "Přišlo se na ni, když jsme dověšovali střední kroužek, který tam je nahoře. Tak jsme měli pocit, že není úplně v pořádku a tak jsme to radši přerušili a u nás ve firmě jsme udělali takovou speciální výztuhu do toho kroužku. Teď s tou výztuhou budeme mít jistotu, že nemůže dojít k tomu, že by to eventuálně mohlo spadnout," dodal Vávra.

Restaurování lustru si vyžádalo 363.363 korun. Po 100.000 Kč na jeho renovaci přispěly Nadace Preciosa a město Hejnice. Zbytek získala farnost od sponzorů a díky sbírce. "Dokonce jsme přesáhli částku, kterou jsme potřebovali získat. Peníze, které jsou navíc, použijeme na restaurování obrazů ve zdejším kostele," dodal administrátor farnosti.

