Do Skalice u České Lípy se sjedou výtvarníci na sympozium Glass Jam 2026

Současné umění, autorský design a tradiční sklářské řemeslo Novoborska propojí nové sklářské sympozium Glass Jam 2026, které v pátek začíná ve Skalici u České Lípy. Autorské objekty budou vznikat ve Skalici v areálu firmy TGK, která patří k předním českým specialistům na zakázkové zpracování plochého skla se zaměřením na světelnou architekturu a designové instalace. ČTK o tom dnes informovala mluvčí projektu Křišťálové údolí (Crystal Valley) Lucie Fürstová.
"V Křišťálovém údolí máme radost ze zbrusu nového sklářské sympozia, které lidem víc přiblíží další techniku zpracování skla. Do sympozia se zapojí 18 autorů z různých oborů, kteří budou ve sklárně TGK ve Skalici u České Lípy pracovat se sklem, zejména prostřednictvím technologie fusingu, tedy lehání skla. Veřejnosti bude sklárna ve Skalici otevřená od neděle 4. července až do středy 8. července, vždy od 10 do 16 hodin," doplnila Fürstová.
Křišťálové údolí je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem do Jizerských hor, Krkonoš, Českého ráje nebo k Máchovu jezeru. Ve světě je však kraj unikátní koncentrací sklářské a bižuterní výroby, která je od roku 2024 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Značka Crystal Valley sdružuje desítky umělců, muzeí, sklářských hutí, bižuterních provozů, uměleckých ateliérů a škol.
Skalická firma TGK - Technika, sklo a umění slaví 30 let, vypracovala se v respektované technologické centrum, které spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými výrobci svítidel. Důležitým pilířem firemní filozofie je sdílení odborného know-how, pořádá výukové semináře pro veřejnost se zaměřením na fusing, vitráže nebo techniku Tiffany. Už tradiční je spolupráce firmy s umělci v rámci Mezinárodního sklářského sympozia IGS, které se na Novoborsku koná každé tři roky.
Glass Jam vzniká podle Fürstové jako otevřená platforma pro dialog mezi různými tvůrčími obory a dlouholetou sklářskou tradicí regionu Novoborska a zároveň podporuje současnou česko-slovenskou uměleckou spolupráci. Veřejnost bude mít možnost v TGK sledovat při práci se sklem české a slovenské autory z oblasti volného umění, designu, šperku, fotografie či módy. "V prostorách muzea Novotný v Novém Boru bude v pátek 10. července vernisáž děl, která na sympoziu umělci vytvoří," dodala Fürstová.