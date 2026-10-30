Do transformace dětských domovů investuje Liberecký kraj miliony korun

Liberecký kraj investuje miliony korun do transformace dětských domovů. Pro rodinné skupiny pořídil v posledních dvou letech byt v České Lípě a rodinný dům v Jablonném v Podještědí, do nového se tak mohly přesunout další dvě skupiny dětí. Pořízení nemovitostí a jejich úpravy přišly na víc než 22 milionů korun, z toho tři čtvrtiny získal kraj z evropských fondů, řekla dnes ČTK krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Pro příští rok plánuje kraj přesun jedné skupiny z dětského domova v Krompachu na Českolipsku do bytu v České Lípě.
Změna bydlení má dětem z domovů otevřít víc možností žít jako jejich vrstevníci. "Už nemáme v žádném dětském domově tu vyloženě ústavní společnou péči. I když jsou v nemovitosti, která tomu třeba nenasvědčuje, tak i tam už jsou děti rozdělené do rodinných skupin. Mají své vychovatele, kteří s nimi jsou, a tak budou přecházet vždycky do těch bytů nebo domků, jak se nám je bude dařit pořídit," doplnila Skalická.
Liberecký kraj je podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) zřizovatelem sedmi dětských domovů a na jejich proměně pracuje i bez podpory ze státních či evropských fondů. "V příštím roce počítáme s přestěhováním jedné rodinné skupiny z odlehlého Krompachu do bytu v České Lípě. Děti tak budou blíž školám, kroužkům i svým vrstevníkům. Je to organizačně i finančně náročný proces, proto musíme postupovat po jednotlivých krocích," uvedl Půta. Tam, kde je to možné, vznikají podle něj i byty pro dospělé děti, které jim pomáhají žít samostatně a postavit se na vlastní nohy.
Postupná proměna dětských domovů má dětem nabídnout život v menších domácnostech a prostředí, které se co nejvíc blíží běžnému rodinnému životu. Důležitou součástí je podle Skalické navazování vztahů se sousedy, hledání nových kamarádů nebo možnost vídat se se spolužáky i mimo školu. Děti tak mají víc příležitostí přirozeně se zapojit do života v místě bydliště a připravovat se na samostatnost. Strategický plán transformace krajských dětských domovů, který potrvá do konce příštího roku, zahrnuje podle ní i vzdělávání a podporu pracovníků při přechodu k péči v menších domácnostech.