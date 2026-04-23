Do voleb v Liberci postaví společnou kandidátku koaliční Piráti a opoziční LOL

Společnou kandidátku postaví v Liberci do podzimních komunálních voleb Piráti a místní uskupení Liberec otevřený lidem (LOL). ČTK to dnes řekl předseda zastupitelského klubu LOL Jindřich Felcman. Piráti jsou nyní součástí radniční koalice a LOL složená ze zástupců Zelených a nezávislých je v opozici.
Jak se bude společná kandidátka jmenovat a kdo na ni bude, podle Felcmana oznámí příští týden v úterý při zahájení kampaně. V komunálních volbách před čtyřmi lety skončilo uskupení LOL mezi kandidujícími stranami třetí se ziskem šesti mandátů a Piráti byli na šestém místě - v 39členném zastupitelstvu mají dva zástupce.
V Liberci nejde o jedinou změnou před nadcházejícími komunálními volbami, které se uskuteční 9. a 10. října. Ve středu oznámilo uskupení Starostů pro Liberecký kraj (SLK), jež před čtyřmi lety v Liberci volby vyhrálo ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, že tentokrát bude kandidovat samostatně. Také TOP 09 ve středu oznámila, že půjde do voleb v krajském městě na podzim samostatně.
Na podzim 2022 získala kandidátka SLK s dalšími dvěma stranami 12 mandátů, ANO 11, LOL šest, ODS a SPD po čtyřech a Piráti dva. Koalici tvoří SLK, ANO a Piráti a aktuálně má 23 členů. Původně měla koalice 29 zástupců a tvořila ji i ODS. Ostatní strany ji ale koaliční smlouvu vypověděly před dvěma lety kvůli korupční kauze, v níž je obviněný bývalý náměstek Petr Židek (býv. ODS). Kvůli obvinění ve stejné kauze přestal být součástí koalice i Jiří Šolc (zvolený za ANO). Ke koalici nepatří ani Marek Vávra, který před rokem přišel o členství v ANO po zrušení místní stranické organizace.