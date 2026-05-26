Do zámecké konírny v Zákupech se po víc než 100 letech vrátily historické kočáry

Do konírny v hospodářském dvoře u zámku v Zákupech na Českolipsku se po víc než 100 letech vrátily historické kočáry. Je tam 13 vozů z 19. a počátku 20. století. Jsou mezi nimi i kupé císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, výletní kočár typu Victoria patřící vnučce kancléře Metternicha nebo vzácné anglické městské taxi Hansom Cab. Všechny pocházejí ze sbírky Národního technického muzea, řekla dnes při vernisáži generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
"A ač se jedná o vozy, které nejsou původem zákupské, protože ty zákupské se nedochovaly, tak se jedná o unikátní kousky, o typy, které tady mohly v druhé polovině 19. století parkovat. Protože Zákupy sloužily tehdejším členům habsburské rodiny jako letní rezidence," řekla.
Kočáry jsou vystavené v takzvané malé konírně. Pro jejich odstavení sloužila v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Dosud byl tento prostor prázdný. "Jsem velmi rád, že když se hledala náplň, tak že jsme mohli nabídnout sbírku 13 kočárů. A věřím, že tady našly to správné místo a do budoucna jim tady bude dobře kš," řekl ředitel Národního technického muzea (NTM) Karel Ksandr.
Podle autora expozice a kurátora NTM Martina Jahody jsou v konírně kočáry šlechtické, městské, venkovské a dva sportovní. Míní, že pro návštěvníky budou nejspíš nejatraktivnější šlechtické vozy. "Jednak je to kupé rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, který jím jezdil v Praze po své abdikaci, a také kočár Victoria kněžny Pavlíny Klementiny z rodu Metternich-Sándor. To byla vnučka rakouského kancléře Metternicha a také velká podporovatelka Bedřicha Smetany," uvedl Jahoda.
Národní technické muzeum do Zákup dlouhodobě zapůjčilo skoro třetinu z více než 40 historických koněspřežných dopravních prostředků, jako jsou kočáry, dostavníky a saně, které má ve svých sbírkách. Návštěvníci zámku si je mohou prohlížet na prohlídkovém okruhu Barokní konírna. "Je to okruh bez průvodce a návštěvníkům je zpřístupněn vždy od úterý do neděle, o státních svátcích či o hlavních prázdninách i v pondělí. Tento režim trvá do 1. listopadu, kdy přecházíme na zimní provoz a veřejnosti nabízíme prohlídky zámeckého Zimního okruhu, konírnu ale otevíráme pouze pro vánoční trhy a podobné akce," dodal zákupský kastelán Vladimír Tregl.