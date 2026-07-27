Dočasný ředitel jabloneckého Gymnázia U Balvanu už zajistil pedagogy pro výuku

Autor: ČTK
  12:18aktualizováno  12:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Gymnázium U Balvanu v Jablonci nad Nisou už má zajištěné kvalifikované pedagogy pro výuku od září, na webu školy to uvedl Tomáš Hofrichter, ředitel druhého místního Gymnázia Dr. Antona Randy dočasně pověřený vedením školy. Se sloučením gymnázií Liberecký kraj jako zřizovatel nepočítá, konkurz na nového ředitele vypíše na podzim, řekla dnes ČTK mluvčí hejtmanství Andrea Fulková.

Gymnázium u Balvanu se bezmála dva roky potýkalo s problémy poté, co v srpnu 2024 nastoupila nová ředitelka Michaela Mutl, vystřídala ředitele, který školu vedl přes 20 let. Podle studentů byla situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítali ředitelce studenti, pedagogové i rodiče studentů. Že je ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce. Vše vyvrcholilo v červnu opakovanými výzvami k odstoupení ředitelky, 22. června pak krajští radní rozhodli o jejím odvolání.

Zajištění výuky nebylo podle Hofrichtera jednoduché, pedagogický sbor opustila zhruba desítka lidí, přesto se podařilo zajistit kvalifikované vyučující. "Cesta k tomuto stavu ale nebyla úplně přímočará, zejména u výuky fyziky a angličtiny se stalo, že se již domluvení uchazeči s podepsanou smlouvou z osobních důvodů na poslední chvíli rozhodli nenastoupit a museli jsme hledat znovu," uvedl ředitel. Do školy tak nastoupí 12 nových pedagogů, které chce v srpnu studentům na sociálních sítích představit. Sám bude jedním z nových učitelů fyziky.

Náročné bude podle ředitele sestavení rozvrhu. "Současný stav úvazků představuje velkou výzvu. Na Balvanu totiž působí celá řada vyučujících na drobné úvazky. Tito kolegové zároveň učí na jiných školách či pracují v jiných institucích, což v praxi znamená, že jejich časové možnosti jsou značně omezené. Složit rozvrh tak, aby do sebe všechny požadavky zapadly a studentům nevznikaly v průběhu dne nelogické mezery, je za těchto okolností poměrně složité. Pevně věřím, že se nakonec vše podaří poskládat k všeobecné spokojenosti," doplnil.

Roztříštěnost úvazků je ale podle Hofrichtera do budoucna neudržitelná a bude úkolem pro budoucí řádné vedení gymnázia, aby strukturu úvazků zkonsolidovalo a postupně vybudovalo silný tým osobností spjatých primárně s Gymnáziem U Balvanu. Problémem je podle něj i zajištění nepedagogických profesí - účetní a školník jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, správkyně budov ošetřuje člena rodiny, zatím vypomáhají lidé z "Randovky" ani to ale není dlouhodobě udržitelné.

Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo bezmála před 130 lety původně jako německé. Diskuse o situaci ve škole na sociálních sítích zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium na dříve populární škole. Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo přihlášek jen 127.

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