Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.
TADY JE DOMA. Lukáš Krpálek v hale Rokytka, kde trénuje a vychovává mladé...

TADY JE DOMA. Lukáš Krpálek v hale Rokytka, kde trénuje a vychovává mladé judisty.

Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! (30. července 2021)
Judista Lukáš Krpálek s dětmi ve své akademii
Cameron Douglas a Michael Douglas na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10....
Kirk Douglas, jeho syn Michael a vnuk Cameron (Los Angeles, 6. listopadu 2018)
Festival letos poprvé trvá šest dní a divákům nabídne přes padesát filmů. Některé dokonce osobně uvedou známá sportovní a filmová jména, jako je Lukáš Krpálek, Petra Nesvačilová s Petrem Kolečkem, Jakub Prachař či Ondřej Pavelka.

„Vrcholem festivalu bude v pátek 26. září světová premiéra australského dokumentu o Věře Čáslavské, který nese název Neodvracej oči,“ přibližuje ředitelka festivalu Renata Balašová.

Syn Michaela Douglase uvede v Liberci film, na konferenci promluví o drogách

Svůj prostor dostanou i seriály – v Jablonci se představí série Štěstíčku naproti o korupci v českém fotbale, liberecké publikum se může těšit na Slovan Liberec: Zpátky na vrchol.

Festival dnes odstartuje výjimečně mimo Liberecký kraj, a to snímkem Jemný rváč, který uvede kino ve Slovanském domě v Praze, poté se akce přesouvá do Liberce, Vratislavic a Lučan nad Nisou. Zakončení proběhne v Jablonci nad Nisou.

Americké hvězdy

Exkluzivně navštíví festival americké filmové hvězdy Cameron Douglas a Edouard Philipponnat a NBA basketbalista Jon Koncak.

TADY JE DOMA. Lukáš Krpálek v hale Rokytka, kde trénuje a vychovává mladé judisty.
Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! (30. července 2021)
Judista Lukáš Krpálek s dětmi ve své akademii
Cameron Douglas a Michael Douglas na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)
„Cameron Douglas je syn Michaela Douglase z prvního manželství. Edouard Philipponnat mi připomíná Leonarda DiCapria, když jako mladý přijel na festival do Karlových Varů, měl před Titanikem a lidé ho ještě neznali. Edouard je DiCapriovi hodně podobný, je mu 25 let a má za sebou filmy jako Klan Gucci nebo Napoleon. Můžu prozradit, že nyní dokončuje film s Melem Gibsonem, který režíruje Oliver Stone,“ představuje oba herce Balašová.

Douglas a Philipponnat v Praze navštíví několik škol, kde budou mít besedy, v Liberci se pak Cameron Douglas zúčastní v pátek 26. září konference Mental Health, jejímž tématem je letos doping a drogy. Den předtím oba herci uvedou v Klubu Lípa snímek The Runner. Jejich pomyslným předskonanem bude Jakub Štáfek s filmem Vyšehrad Dvje.

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

