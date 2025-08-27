Součástí programu jsou praktické ukázky i dílny pro malé i velké. Řemeslné dílny doplňují expozici Ze dřeva a proutí, která přibližuje tradiční zpracování těchto materiálů. Poslední prázdninovou akcí je v sobotu od 9 do 17 hodin program s názvem Voskovaný ubrousek.
Řemeslná sobota v Dolánkách u Turnova
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D
Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...
Policie hledá svědky tragické nehody u Heřmanovic na Bruntálsku.
Krnovští policisté hledají svědky tragické nehody, která se stala 11. srpna u obce Heřmanovice na Bruntálsku. Při nehodě zemřel mladý muž, další dva byli...
Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu
V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...
Nad Riviérou v Brně opět zahnízdil ostříž, ornitology potěšila i mláďata morčáka
V lesích nad Riviérou v Brně letos opět zahnízdil ostříž lesní, ornitology potěšila i mláďata kriticky ohroženého morčáka velkého. V tiskové zprávě o tom dnes...
Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit
Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního...
Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela
Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je v historickém městském centru. Za úpravu církevní stavby na...
Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium
Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...
Soudy: Nelze nyní pokutovat firmy, které do evidence nezapíšou skutečné majitele
Dokud stát nezmění právní úpravu evidence skutečných majitelů, nemůže nutit firmy k zápisu údajů a sankcionovat je, pokud zákonnou povinnost nesplní. ČTK to...
Střední zemědělskou školu v Humpolci čeká proměna za stovky milionů korun
Rozšíření a modernizace čeká krajskou Českou zemědělskou akademii a školní statek v Humpolci. V plánu je tam série úprav, v součtu za zhruba 730 milionů korun.
Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici
Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...
Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí
Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...
Přímému napojení k D35 chybí obchvat Zminného, stavět by se mělo na podzim
Správa a údržba silnic Pardubického kraje chce spustit výstavbu obchvatu osady Zminný mezi Pardubicemi a Dašicemi ještě letos. Soutěž na zhotovitele se rozjela před pár dny. Podle původního plánu už...
Do centra Budějovic zamíří tisíce lidí. Blíží se festival Město lidem, lidé městu
Ještě více deštníků nad hlavami v Krajinské ulici, spousta dobrého jídla a pití, setkávání s přáteli, pouliční umělci, zábava pro děti, koncerty a divadla. To je oblíbený festival Město lidem, lidé...