U České Lípy havarovala kolem 18:30 při dvou nehodách čtyři auta. „Více informací k nehodě zatím nemám,“ dodala mluvčí.
Dvě nehody uzavřely silnici u České Lípy. Zraněných je nejméně deset
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...
Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku
Hasiči zasahují u požáru autodílny v Občově na Příbramsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu, událost se obešla bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských...
Sochy koní na jezírku v Hradci Králové získaly povolení, při instalaci chybělo
Instalace sochy Tři modří koně od sochaře Michala Gabriela na jezírku v Šimkových sadech v Hradci Králové získala povolení. Vyplývá to z dnešního sdělení...
Oscar 2026. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou. Uspěl také Pan Nikdo proti Putinovi
Letošní předávání Oscarů se odehrálo v atmosféře, která odrážela napětí i nejistotu současného světa. Hollywood během slavnostního večera připomínal nejen sílu filmového průmyslu, ale také jeho...
Při dvou dopravních nehodách na silnici I/9 u České Lípy se v pondělí večer podle prvotních informací zranilo deset lidí, z toho dva těžce. Komunikace je uzavřená, sdělila regionální mluvčí policie...
Prostějov chce zakázat užívání kratomu a psychoaktivních látek na veřejnosti
Prostějovská radnice chce na veřejném prostranství ve vybraných částech města zakázat užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek, mezi které patří...
Městský úřad v Židlochovicích se stal terčem kyberútoku, má na týden zavřeno
Městský úřad v Židlochovicích na Brněnsku se o víkendu stal terčem kybernetického útoku a celý týden zůstane zavřený. Vedení města spolupracuje s policisty i...
100 podpisů kvůli novinám! Senioři z Rezidence RoSa v Kobylisích si vybojovali návrat Metra
Pro většinu lidí je ranní cesta pro noviny drobností. Pro seniory z komunitního centra RoSa v pražských Kobylisích však znamenala zrušení stojanu s deníkem Metro zásah do každodenního rituálu....
Na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor lidé zaznamenali rysa ostrovida
Na pomezí národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory lidé minulý týden spatřili a vyfotografovali rysa ostrovida. Potkali...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?
OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka
Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli...
Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna
Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde v pondělí odpoledne vzplálo hospodářské stavení, které je používáno jako autodílna. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle...