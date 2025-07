„S taxislužbami začneme jednat. Budeme hledat náhradní řešení pro jejich zastávky, nechceme ale, aby tam vozy dlouhodobě čekaly,“ řekl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

„Dnešní systémy umožňují příjezd taxislužby na nějaké určené místo pro klienta velmi flexibilně a nemyslíme si, že je správné, aby tam čekalo až dvacet aut. Na ta krátkodobá zastavení budeme hledat místa,“ dodal.

„Stání na Fügnerce budou na 99 procent zrušena a nahradí se dvěma až čtyřmi místy v Revoluční ulici. Bude to v docházkové vzdálenosti. Myslíme si, že to je v dnešní době dostačující. Nejde jen o firmy Bolt a jiné, ale i o běžné taxíky, které vyjíždí na zavolání a jsou pořád v pohybu,“ upřesnil náměstek primátora pro územní plánování a majetek Adam Lenert.

Průchod okolím terminálu Fügnerova by měl být do budoucna celkově bezpečnější a komfortnější. Přispět k tomu má podrobná strategie, kterou vypracovala pracovní skupina pro bezpečnost ve spolupráci s dalšími orgány města.

„Je to opravdu komplexní materiál, který chceme pomalu naplňovat. Slibujeme si od toho primárně zvýšenou péči o toto území a postupné snižování kriminality i negativních jevů, na které si občané velmi stěžují. Součástí je mnoho opatření, například těch bezpečnostních, kdy by se mohlo do budoucna jednat třeba o funkční stanici městské policie. Byla by to jakási dlouhodobá aktivní kontrola území,“ předeslal Jiří Janďourek.

„Konzultovali jsme to s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec (DPMLJ). Ta služebna by se integrovala při plánované rekonstrukci terminálu,“ připomněl náměstek chystanou opravu terminálu za více než 40 milionů korun. Tu by DPMLJ chtěl dokončit do poloviny května příštího roku.

Součástí plánů v dolním centru Liberce je také úprava veřejného prostranství či rozšíření kapacit pro cestující, kteří čekají na svůj spoj do Prahy nebo Jablonce nad Nisou. Dále také větší množství aktivit preventistů kriminality i sjednocení režimových opatření v ulicích Pražská, Moskevská a Revoluční.

Terminál Fügnerova je po pražském a brněnském hlavním nádraží třetí nejvytíženější zastávkou MHD v České republice, kterou využije průměrně 80 tisíc cestujících denně. Současně jde také o oblast s nejvyšší kriminalitou ve městě.

Zmíněné kroky chce město uskutečnit v několika etapách, některé změny by měli místní pocítit už v příštím roce. „Bude to postupný proces, od kterého si na konci slibujeme, že to místo bude daleko přívětivější, více kontrolované a bezpečnější,“ uzavřel Jiří Janďourek.