Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

„Květenství začalo ze středu mohutné listové růžice vyrůstat na začátku léta 2025. Od té doby zahradníci jeho vývoj pečlivě sledují. Nyní se návštěvníci mohou stát svědky jedinečného okamžiku, kdy rozkvétá rostlina, která kvete pouze jednou za život,“ uvedla mluvčí zahrady Radka Kuchtová.
Jak dlouho impozantní rostlina pokvete, liberečtí zahradníci jen odhadují. „Délka kvetení záleží na počasí, ale předpokládáme, že by květ mohl návštěvníky těšit alespoň jeden měsíc. Pak bude ještě několik týdnů tvořit semena,“ uvedla kurátorka sbírky australských rostlin Blanka Nouzáková.
Doryanthes palmeri vytváří až několik metrů vysoké květenství s výraznými červenými květy. „Zajímavostí je, že na svůj první a zároveň poslední květ čeká mnoho let, někdy i více než desetiletí. Veškerou energii dlouhodobě ukládá do mohutných listů a kořenového systému, aby ji následně investovala do jediného spektakulárního kvetení,“ uvedla Kuchtová.
Poprvé v novém skleníku
Ve své domovině roste tato rostlina na skalnatých svazích a v otevřené krajině Nového Jižního Walesu, kde láká opylovače především z řad ptáků. V Liberci naposledy vykvetla v roce 1995, ještě ve starém skleníku zahrady.
„V nové botanické zahradě, jejíž výstavba byla dokončena po roce 2000, kvete tato rostlina vůbec poprvé. Současný exemplář je pravděpodobně potomkem tehdejší rostliny,“ uvedla Kuchtová.
Po odkvětu mateřská rostlina odumře. Zpravidla však zanechává dceřiné růžice, které mohou pokračovat v jejím životním cyklu. „Pokud by rostlina dceřinou odnož nezanechala, v zázemí už jsou připravené tři osmileté semenáčky, které by mohly současnou rostlinu v expozici Australis vystřídat,“ dodala mluvčí zahrady.