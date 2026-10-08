Dražba pamětních medailí vynesla Jablonci nad Nisou na obnovu lázní 149.750 Kč

Dražba stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení na město dnes vynesla Jablonci nad Nisou 149.750 korun. Největší zájem byl o medaili doplněnou certifikátem s podpisem oštěpařky Barbory Špotákové, vydražila se za 9250 korun. Nejvíc zaplatil dražitel s číslem 11, vydražil medaile dohromady za 29.000 korun, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Město dnes dražilo limitovanou edici medailí s motivem jabloneckých městských lázní. "Výtěžek aukce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy," doplnila Fričová. Dražilo se 58 položek, v nabídce byly jak jednotlivé medaile, tak sady po dvou, pěti a deseti kusech. "Vydražilo se 28 z dražených položek," dodala mluvčí.
Jablonecké lázně byly jedny z prvních v českých zemích, v centru města je postavili v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemmricha, který je autorem lázeňské budovy i v Novém Městě pod Smrkem, navrhl kostel v nedaleké Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu.
"Městské lázně patří k významným místům jablonecké historie a chceme udělat maximum pro to, aby zůstaly součástí města i pro další generace. Výtěžek dražby proto využijeme jako základ pro jejich budoucí obnovu," řekl primátor Miloš Vele (ODS).
Ke 160 letům od povýšení na město nechal Jablonec vyrazit 160 stříbrných medailí, zhotovila je místní uměleckoprůmyslová škola podle návrhu Zuzany Zelenkové. Každá medaile je z 62 gramů ryzího stříbra a má průměr 50 milimetrů. Čtyři medaile nesou certifikát s podpisem patrona, kromě Špotákové jsou na nich podepsáni bývalý ředitel České mincovny Jan Vízek, jezdec na horském kole Tomáš Slavík a medailér Jiří Dostál.
Jednu medaili nechá radnice vyrazit také ve zlatě, stane se podle Fričové součástí městského pokladu Jablonce nad Nisou.