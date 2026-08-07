Dřevosochání i trenažér dojení krávy na vodním hradě

Na návštěvníky čeká i pestrý doprovodný program plný zábavy pro děti i dospělé. Například ukázka dravých ptáků, unikátní dobové deskové hry, trenažér dojení krávy či různá hudební vystoupení.
Program potrvá od 9 do 20 hodin.
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Na návštěvníky čeká i pestrý doprovodný program plný zábavy pro děti i dospělé. Například ukázka dravých ptáků, unikátní dobové deskové hry, trenažér dojení krávy či různá hudební vystoupení.
Program potrvá od 9 do 20 hodin.
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
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Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...
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Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších. Jedná se o cizince a žije, uvedla dnes...
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy přilákaly desítky lidí. Akce nazvaná...
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Nyní už je opět ve vězení, informovala dnes na...
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...
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Redaktor iDNES.cz Pavel Kortus si vyzkoušel orientační běh. Otevřený závod byl součástí programu světového poháru ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Tak významná akce v tomto sportu v Česku nebyla...
Prahu čeká v sobotu 8. srpna 2026 další dopravně náročný den. Kvůli průvodu Prague Pride Parade bude od poledne do odpoledních hodin omezen průjezd centrem města a změny se dotknou také několika...
Závod Ironman 70.3 v Hradci Králové, který se uskuteční od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli, zkomplikuje v různých částech města dopravu. Budou...
Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku. Reaguje na nepříznivou hydrologickou situaci v řece. Vodohospodářská firma...
Za výhrůžky smrtí novinářce na facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla (PRO) uložil Okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční...
V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...
Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval...