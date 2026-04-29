Policie rozprášila drogový gang, jednoho člena přistihla přímo při výrobě pervitinu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:22aktualizováno  12:22
Policie zadržela v Libereckém kraji tři členy organizované skupiny, která podle kriminalistů vyrobila desítky kilogramů metamfetaminu neboli pervitinu. Hrozí jim až 12 let vězení, jsou ve vazbě.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na webu policie o tom ve středu informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský. Specializovaný tým kriminalistů se případem zabýval více než rok, než členy skupiny ve spolupráci se zásahovou jednotkou letos koncem března zadržel.

Za hlavního organizátora policisté považují šestatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou. Podle Robovského prostřednictvím sítě dalších lidí zajišťoval ze sousedního Polska nákup prekursorů, které jsou nezbytnou součástí pro výrobu metamfetaminu.

Podezřelého zadrželi přímo při výrobě pervitinu

„Následně zajišťoval také samotnou výrobu drogy, kterou dále distribuoval nejen v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku, ale i v dalších částech Česka,“ dodal policejní mluvčí.

Drogy podle policistů vyráběl další ze zadržených, čtyřiačtyřicetiletý muž z Liberce. Kriminalisté ho zadrželi přímo při výrobě ve staré zemědělské usedlosti nedaleko Turnova.

Podle množství použitých chemikálií, velikosti baňky a způsobu výroby znalec předběžně stanovil množství prekursoru na 500 gramů, z čehož bylo možné vyrobit skoro 370 gramů metamfetaminu.

Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

„Přistihnout pachatele přímo při výrobě pervitinu je při jejich vysoké míře konspirace mimořádně náročné a představuje významný úspěch,“ uvedl krajský vedoucí Toxi týmu Pavel Folprecht.

Při prohlídce zemědělské usedlosti kriminalisté zajistili, zejména v podkroví, další velké množství chemikálií a odpadních obalů. „Jejich analýzou zjistili, že se v těchto prostorách v minulosti vyráběly až desítky kilogramů metamfetaminu,“ dodal Robovský.

Další velkou laboratoř kriminalisté našli u hlavního organizátora skupiny při jeho zadržení v Jablonci. Konkrétní roli třetího zadrženého v této drogové skupině, což je osmatřicetiletý muž, Robovský neuvedl. „Není vyloučeno, že v souvislosti s tímto případem budou obviněny i další osoby,“ dodal mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šafaříkova ul., Praha 2

Šafaříkova ul., Praha 2

Padající listí krásně odbarvuje chodník v Šafaříkově ulici na Praze 2

vydáno 29. dubna 2026  13:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Včera deník Metro informoval, že ve středu s cestujícími společně oslaví 1.máj-lásky čas a to prostřednictvím PID zastávky Anděl v ulici Nádražní v Praze 5 označené jako Zamilovaná, což se dnes také...

vydáno 29. dubna 2026  13:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.