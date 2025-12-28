Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Autor: mak
  9:02aktualizováno  9:02
Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku bytových jednotek ve třech vzájemně propojených budovách.

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122 milionů korun. | foto: Město Česká Lípa

„Rekonstruovány budou postupně tak, aby byla stále zajištěna péče alespoň o část obyvatel domu a v provozu bylo také zázemí pro zaměstnance příspěvkové organizace,“ popsala mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Kromě nevyhovujícího vybavení v domě chybí třeba bezbariérové toalety ve společných prostorách. Tamní klienti se totiž velmi často potýkají se sníženou schopností pohybu. „Od 80. let minulého století, kdy dům vznikl, se v interiérech žádné větší úpravy neprováděly,“ dodala Brožová.

Po rekonstrukci by se měl zvýšit i počet bytů, a to o patnáct. Nově budou byty připravené nejen pro jednotlivce, ale i pro seniorské páry. Podle starostky Jitky Volfové je poskytnutí kvalitních podmínek v sociálních službách prioritou města.

„Zpracovali jsme komunitní plán a chceme umět reagovat na vývoj demografické křivky. Chceme poskytovat zázemí odpovídající moderním trendům a standardům pro sociální služby,“ vysvětlila.

Modernizace čeká třeba sociální zázemí bytů, prádelnu, lékařské ordinace nebo prostory pro zaměstnance. „Zároveň prosím o shovívavost a pochopení, protože ač se budeme maximálně snažit, určitě se zdejších obyvatel rekonstrukce dotkne,“ připustila starostka.

Na začátku příštího roku čeká oprava budovy A a B, v roce 2027 se stavbaři přesunou na poslední budovu C. Za rekonstrukci město zaplatí více než 122 milionů korun včetně daně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Strašnická

Strašnická

Tramvaj Škoda 52T na lince číslo 7 ve stanici Strašnická. Jedná se o vůz evidenčního čísla 9504 z vozovny Hloubětín, který byl vyroben v roce 2025.

vydáno 28. prosince 2025  11:13

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku, na vrcholu minus deset

ilustrační snímek

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Odpoledne by se situace mohla zlepšit,...

28. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka Michaela Kadlčíková z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve...

Svou pracovnu má v 10. pavilonu, kam míří příbuzní vážně nemocných pacientů i pozůstalí. Michaela Kadlčíková je součástí týmu nemocničních kaplanů v Baťově nemocnici ve Zlíně. A také matkou tří dětí...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prašan, sluneční svit, nadšení ze zasněžených hor rakouských Alp. Zimní dokonalost má jméno Puradies

Vyrazte do lyžařského cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn v...

V Leogangu, který je součástí největšího rakouského lyžařského regionu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, se pestrá sportovní nabídka setkává s wellness zážitky. Je pro všechny, kteří chtějí...

28. prosince 2025  9:33

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Silnice na Děčínsku ráno uzavřela ledovka, sypače havarovaly

ilustrační snímek

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Výročí 555 let od úmrtí Jiřího z Poděbrad město připomene encyklopedií osobností

ilustrační snímek

Výročí 555 let od úmrtí krále Jiřího z Poděbrad si město Poděbrady připomene mimo jiné vydáním Velké encyklopedie poděbradských osudů. Knihu s 800 medailony...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.