Revoluce v energetické soběstačnosti. Jablonec pokryje domy solárními panely

Lada Válková
  14:22aktualizováno  14:22
Jablonec nad Nisou usiluje o větší energetickou soběstačnost. Střechy města zaplní tisíce fotovoltaických panelů, přibudou i bateriová úložiště.
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici (na...

První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici (na snímku) a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici (na...
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a...
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a...
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a...
6 fotografií

Jeden z největších projektů komunitní energetiky v Česku chystá Jablonecká energetická, a. s. Do dvou let nainstaluje společnost Energ-servis na šedesáti budovách Jablonce nad Nisou a městských společností fotovoltaické elektrárny o výkonu 3,2 MWp. Vítěz výběrového řízení zde současně postaví bateriová úložiště s kapacitou 3,2 MWh.

„Ročně vynakládáme 125 milionů korun na energie. To je číslo, které je v rozpočtu 1,4 miliardy strašně veliké. A je potřeba udělat vše pro to, abychom ho snížili. Není to tak, že čekáme na tento projekt, spoustu dílčích kroků už jsme udělali,“ líčí primátor Jablonce Miloš Vele. Provoz školských zařízení podle něj ročně stojí 48 milionů korun jen na energiích.

Nově prostřednictvím šesti a půl tisíce panelů Jablonec vyrobí až třetinu elektrické energie, kterou se svými organizacemi spotřebovává. Projekt, který má přispět ke stabilizaci cen energií pro veřejný sektor i k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů a akumulace, vyjde Jabloneckou energetickou na 165 milionů korun bez daně – včetně desetiletého servisu.

Pomoc při blackoutu

Podle předsedy představenstva Jablonecké energetické Petra Roubíčka projekt přinese nejen úsporu energií, výhodu spatřuje i v lepší připravenosti na situace, jako byl nedávný blackout.

To, že bude někde nainstalovaná fotovoltaika s baterií ale automaticky podle Jakuba Mráčka z Energ-servis neznamená, že objekt bude při rozsáhlém výpadku elektřiny soběstačný.

„Pokud se vytipují objekty kritické pro provoz města, lze tam tento provoz zařídit. Musí se technicky naplánovat a zapojit,“ upozorňuje Mráček, který má realizaci projektu na starosti.

Start do léta 2027

S instalacemi fotovoltaických elektráren (FVE) chce brněnská společnost Energ-servis ze skupiny ČEZ začít ještě letos. První dvě výrobny umístí na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici.

„Zakázka musí být zhotovena a systém spuštěný do léta 2027, abychom vyhověli podmínkám dotačního orgánu,“ vysvětluje Boris Pospíšil, ředitel Jablonecké energetické. Získaná dotace z Modernizačního fondu pokryje až 106 milionů korun.

Střechy, na které se budou FVE umisťovat, jsou rozdělené do tří kategorií podle toho, jestli je možná instalace hned (A), jestli jsou třeba dílčí (B), nebo rozsáhlejší rekonstrukce (C). Třetina střech spadá do kategorií B a C.

Data každých pár minut

V současnosti dostává město informace o spotřebě energií na jednotlivých odběrných místech zpětně, jednou za měsíc. Nově bude mít přístup k aktuálním datům každých pár minut. K dispozici budou také predikční modely (na den až dva dopředu) o spotřebě jednotlivých areálů. Ty budou zohledňovat například mnohonásobně vyšší spotřebu energie na fotbalovém stadionu během sportovních akcí.

První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici (na snímku) a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici.
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici (na snímku) a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici.
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici.
První dvě výrobny umístí v Jablonci nad Nisou na kotelnu ve Vlaštovčí ulici a na střechu mateřské školy v Tiché, nebo Dolní ulici.
6 fotografií

„Není to čtyřicet nebo padesát hloupých zdrojů, kdy člověk postaví fotovoltaiku, možná k tomu přidá baterku a pak vlastně neví, co se s elektřinou, kterou vyrobí, děje,“ zjednodušeně popisuje Mráček.

„V reálném čase budeme vědět, kolik která elektrárna vyrobí elektřiny, jaká je spotřeba v daném odběrném místě a jaká energie je uložená v těch baterkách,“ vyzdvihuje přínosy plánovaného řešení. Inteligentní řídicí systém dokáže vyhodnotit, jak naložit s přebytečnou energií – tu může například distribuovat na několik set odběrných míst na území města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Používání Senior Pasu je ve Zlínském kraji jednodušší, zájemci využijí aplikaci

Používání Senior Pasu, díky němuž mohou lidé starší 55 let využívat levnější služby po celé republice, je nyní ve Zlínském kraji jednodušší. Zájemci z regionu,...

15. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

V bouřlivé atmosféře dnes jednali zastupitelé Plzeňského kraje. Na přetřes totiž přišel nedávný zásah NCOZ v budově krajského úřadu, kdy detektivové obvinili devět lidí z dotačních podvodů v...

15. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Medit Link Express pro iPad debutuje, současně se Medit i900 Mobility dostává do prodeje

15. září 2025  16:09

Pražské vodovody a kanalizace přechází na ArcGIS Utility Network. Unicorn je klíčovým partnerem

15. září 2025  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Zastupitelé Kladna změnili podmínky pro developery, zvýhodní podzemní parkování

Zastupitelé Kladna na dnešním jednání změnili podmínky pro developery, které zvýhodní podzemní parkování. Příspěvek na infrastrukturu vybírá město už několik...

15. září 2025  14:17,  aktualizováno  14:17

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:52

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením

Projekt Památky bez bariér dnes otevřel zámek Sychrov návštěvníkům s postižením, pro běžné turisty zůstala památka zavřená. Zámek se otevřel nejen vozíčkářům,...

15. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:09

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

AURES Holdings a.s.
Nákupčí automobilů (A14286)

AURES Holdings a.s.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 995 volných pozic

Zdravě žít chtějí všichni, daří se to však jen polovině Evropanů a třetině Čechů. Jak je to možné?

Evropané mají o zdravém životním stylu jasno, jeho dlouhodobé dodržování je ale pro mnohé stále výzvou. Zatímco 96 % lidí v Evropě se o zdravý život zajímá, za skutečně zdravě žijící se považuje jen...

15. září 2025  15:40

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.