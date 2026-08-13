Evropská komise chystá strategii pro AI v kultuře, Liberecký kraj sbírá podněty

Evropská komise připravuje strategii využití umělé inteligence (AI) v kultuře. Liberecký kraj teď sbírá podněty, vyzval proto zástupce kulturních a kreativních odvětví, instituce, umělce, tvůrce i další odbornou veřejnost, aby se zapojila, zaslala podklady a podělila se o zkušenosti, které mohou přispět k přípravě evropské strategie, která by měla být představena v prvním čtvrtletí příštího roku. ČTK o tom dnes informovala mluvčí krajského úřadu Pavla Sýkorová.
"Umělá inteligence se stále víc dotýká také kultury a tvůrčí práce. Je proto důležité, aby při nastavování pravidel zazněly zkušenosti lidí a institucí přímo z praxe. Budeme rádi za konkrétní podněty z Libereckého kraje, které můžeme shromáždit a předat dál. Mnozí si mohou myslet, že je to něco vzdáleného. Pokud se ale potom nějaká opatření promítnou do pravidel bez toho, že bychom se pokusili je ovlivnit, nemůžeme si stěžovat, že nám nevyhovují," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Umělá inteligence podle Vinklátové už dnes výrazně ovlivňuje způsob, jakým kulturní obsah vzniká, uchovává se a dostává k veřejnosti. Přináší nové možnosti pro podporu kreativity, automatizaci některých činností, lepší dostupnost kulturní nabídky nebo její personalizaci. Současně však otevírá otázky spojené s autorskými právy, využíváním děl, obrazů a hlasů umělců, obsahem generovaným AI nebo s dopady na kulturní a kreativní profese.
Cílem Evropské komise je vytvořit dlouhodobou evropskou vizi, která umožní využít příležitosti spojené s umělou inteligencí a současně reagovat na rizika, která rychlý rozvoj technologií přináší. Umělá inteligence má lidskou kreativitu a tvůrčí svobodu doplňovat, nikoliv nahrazovat. Důraz má být podle náměstkyně kladen také na ochranu práv tvůrců, kulturní a jazykovou rozmanitost, dostupnost kulturního obsahu a dlouhodobou udržitelnost evropské kreativní ekonomiky.
Strategie se má zaměřit na podporu inovací a spolupráce mezi kulturními a kreativními odvětvími a evropskými vývojáři AI, podporu spravedlivých obchodních modelů a etického využívání umělé inteligence a také na přípravu kulturního a kreativního sektoru na digitální transformaci prostřednictvím rozvoje potřebných dovedností a kapacit. Podklady je možné Libereckému kraji poslat do 7. září na e-mail: ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz.