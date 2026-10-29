Expozici královských korun v muzeu v Turnově obohatil relikviář sv. Václava

Expozici replik královských korun v muzeu v Turnově dočasně obohatil stříbrný relikviář svatého Václava ve tvaru hermy, kdy zachycuje tvář a hruď hlavního patrona české země. Na objednávku staroboleslavské kapituly ho vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban spolu se sochařem Petrem Vogelem a dalšími řemeslníky. V muzeu bude přes 70 centimetrů vysoké dílo vystavené do 29. listopadu, pak by se mělo navrátit do staroboleslavské baziliky. Je to naprostý unikát z hlediska dosavadních realizací šperkaře Urbana, řekl dnes ČTK kurátor turnovského muzea Miroslav Cogan. Urban je známý zejména jako autor replik královských korun.
"I když samozřejmě i to byly velmi náročné věci, ty kopie korun a sedlecké monstrance. Ale tohle je trochu jiná kategorie, i z hlediska užití. Protože zatímco tamto byly kopie, tohle je v podstatě kultovní objekt, který slouží i k liturgickým účelům a má vzhledem k tomu, že obsahuje skutečnou relikvii svatého Václava, i hluboký spirituální dosah," dodal Cogan.
Podle čestného kanovníka Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Gabriela Rijada Mulamuhiče byl vznik hermy prostý. "Naše kapitula chtěla mít důstojný relikviář pro místo, ve kterém byl svatý Václav zavražděn," řekl dnes novinářům.
Relikviář mohli lidé zatím vidět jen před měsícem při svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Na jeho vytvoření pracoval Urban s dalšími řemeslníky dva roky. Sochař Vogel vytvořil model tváře podle hlavy sochy svatého Václava od Petra Parléře v pražské katedrále. Novinářům dnes Vogel řekl, že původně chtěl vytvořit věrnou kopii, kvůli detailům to ale nešlo. "Tam Václav stojí, má hlavu v předklonu, ještě (natočenou) do strany a dívá se na svůj hrob. Takže to, že hlavu vezmeme, ale jenom srovnáme, jsem si myslel i já původně. Ale nevyšlo to. Nebylo to možné," uvedl Vogel. Výsledek podle něj odpovídá tomu, co chtěli. "Aby ten Václav byl kníže a aby byl laskavý a aby byl současně i vážný, ale tak jako příjemně. Lidsky se dívající vám do očí," dodal.
Urban řekl, že zvažoval, zda pojmout dílo moderně či historizujícím způsobem. Zvolil druhou možnost. "Aby tam bylo trochu toho modernismu, tak jsem zvolil jehlicovitou kompozici," dodal. K výrobě více než 70 centimetrů vysoké hermě použil osm kilogramů stříbra. Relikviář navíc zdobí velké barevné drahokamy jaspis, lapis lazuli a achát, zlacení a reliéfní dekor s českými granáty. V malém medailonku na světcově hrudi je uložen ostatek svatého Václava. Herma obsahuje i řadu odkazů. "Kromě Václavova odkazu - Nedej zahynouti nám - zepředu česky, zezadu latinsky, tak tam jsou samozřejmě odkazy na naši kulturu a naši historii," dodal Urban.