Expozici muzea v Jablonci obohatily nezvyklé ozdoby s emotikony či dřevem

Netradiční vánoční ozdoby s emotikony či dřevěnými částmi obohatily stálou expozici státního muzea v Jablonci nad Nisou. Jsou z II. ročníku mezinárodního sympozia, které propojuje sklářské designéry s výrobci vánočních ozdob. ČTK to řekla kurátorka sympozia Dagmar Havlíčková.
Sympozium se konalo po třech letech a stejně jako při premiérovém ročníku i tentokrát při něm tři umělci tvořili ve třech firmách po republice. "Je to o tom, jak se s tím popasují výtvarníci, kteří často dělají jiné věci," řekla Havlíčková.
Český designér Martin Jakobsen ve spolupráci s výrobním družstvem Slezská tvorba Opava vytvořil koule a baňky s emotikony. "Takže vánoční ozdoby jsou pojaté jako mimika, jako výraz obličeje," uvedla kurátorka.
Designérka Veronika Velčovská Jiroušková se rozhodla při vytváření ptačích skleněných ozdob využít jako doplněk dřevo a k úspěšné realizaci jí pomohlo Družstvo umělecké výroby Dvůr Králové nad Labem. V expozici muzea tak má ozdobu ptáčka pokrytou pilinami nebo labutě doplněné vějíři. "Je to štípané dřevo, které se používá při výrobě tradičních holubiček," dodala Havlíčková.
Na sympoziu tvořila i polská designérka Kalina Baňková-Kulková, která spolupracovala s ručním výrobcem vánočních ozdob HAN Jičín. Výsledkem jejího tvoření jsou sice ozdoby tradičních názvů sněhulák, houba či louskáček, ale nezvyklých tvarů - připomínají pohádkové postavy.
Nové ozdoby obohatily expozici nazvanou Svět zázraků, která je výběrem jedné z nejcennějších sbírek Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci. Jde o největší veřejnou sbírku svého druhu na světě, která čítá přes 15.000 položek. Pozoruhodná je nejen počtem, ale i množstvím vzorů a jejich variací, barev a odstínů, použitých tradičních i moderních dekoračních technik a doplňujících komponentů.