Fauna trhy proběhnou v Liberci

To jsou tradiční Fauna trhy, které se v sobotu konají v konferenčním sále Centra Babylon v Liberci (vstup z ulice Nitranská).
Od 9 hodin je akce určená pro prodejce a od 10 hodin pro návštěvníky. Trhy potrvají maximálně do 12 hodin.
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To jsou tradiční Fauna trhy, které se v sobotu konají v konferenčním sále Centra Babylon v Liberci (vstup z ulice Nitranská).
Od 9 hodin je akce určená pro prodejce a od 10 hodin pro návštěvníky. Trhy potrvají maximálně do 12 hodin.
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