Na programu bude prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců, literatury a mnoho dalšího. Od 9 hodin je akce pro prodejce a od 10 hodin pro návštěvníky. Trhy potrvají maximálně do 12 hodin.
Fauna trhy
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...
Komorní inscenace v básníkově bytě slibuje zážitek na pomezí snu a skutečnosti
Zážitek na pomezí snu a skutečnosti slibuje nová komorní inscenace Delikatesa. Hororovou grotesku o neodolatelné chuti připravilo brněnské Mikro-teatro,...
Nýrsko staví vodovod a kanalizaci v Hodousicích za 52 mil. Kč a opravuje náměstí
Nýrsko na Klatovsku buduje vodovod a kanalizaci v části Hodousice za 52 milionů korun. V obci není kvalitní voda a chybí tam splašková kanalizace. Za...
Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková bojuje o medaili, je již ve finále
Páteční program zimních olympijských her přináší i snowboardcross žen. V akci je také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále,...
Hasiči chystají Nábor hrdinů i pro veřejnost, hledají nové dárce kostní dřeně
Najít nové potenciální dárce kostní dřeně je cílem Náboru hrdinů, který se 18. února uskuteční ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Za prvotní myšlenkou stojí žďárský Odborový svaz hasičů a snaha...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Muž z Děčínska údajně roky neoprávněně odebíral plyn, škoda přesáhla 1,5 mil. Kč
Šestačtyřicetiletý muž z Varnsdorfu na Děčínsku údajně několik let neoprávněně odebíral plyn bez smlouvy. Škoda přesáhla 1,5 milionu korun. Za krádež...
Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin
Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v...
Ostrov vymění a zateplí střechu domova seniorů, připraví ji pro fotovoltaiku
Město Ostrov na Karlovarsku nechá vyměnit a zateplit střechu Domova pokojného stáří. Zároveň ji připraví na osazení fotovoltaickou elektrárnou. ČTK to dnes řek...
Noční recepční a Wonder Man. Tyhle seriálové novinky se rozhodně vyplatí zkouknout
A máme tu tuplák přátelé. Tak dlouho jsem přemítal nad tím, která filmová či seriálová novinka si tentokrát probojuje cestu do Strážce streamu, až jsem se rozhodl napsat hned o dvou krátkých...
Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála
Přes pět hodin byla kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena část dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, která podle prvotních...
Hokej ZOH 2026: Češi dnes proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl
Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes utká s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit se na...
Prodej stavebního pozemku s vydaným stavebním povolením, obec Dubičné
Dubičné, okres České Budějovice
4 990 000 Kč
Vedení Rakovníka chce postavit budovu pro družiny
Vedení Rakovníka chce postavit budovu, která poslouží družinám z 1. a 2. základní školy. Kapacita současného objektu už nestačí. Městští radní minulý týden...
Uherskohradišťská Academic School otevře čtyřleté gymnázium
Uherskohradišťská Academic School otevře čtyřleté gymnázium. Soukromá škola nabídne od září jednu třídu gymnázia s kapacitou 20 míst, výuka bude také v...