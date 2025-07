Už je to téměř sto let, co se děti baví montováním modelů stavebnice Merkur. Díky své variabilitě ale nesloužila jen k hrám. Její dílky použil například i Otto Wichterle pro svůj pokusný stroj na výrobu kontaktních čoček.

Návštěvníci výstavy Fenomén Merkur v Semilech uvidí modely ze sbírek Martina Stupňánka a Miroslava Černého a zjistí také mnoho faktů z historie této oblíbené stavebnice.

Výstava potrvá až do 28. září.