Ferdinand Porsche: 150 let od narození geniálního konstruktéra i tvůrce pro nacisty

Matěj Klimša
  11:12aktualizováno  11:12
Ferdinand Porsche, nejslavnější rodák z Vratislavic nad Nisou, se narodil přesně před 150 lety. Známý konstruktér se nesmazatelně zapsal do historie automobilismu. Dodnes ho ale pronásleduje i jeho nacistická minulost.
Porscheho jméno je dnes známé hlavně díky továrně, kterou založil jeho syn Ferry a která vyrábí luxusní sportovní vozy.

Jeho věhlasným výtvorem je lidový vůz Brouk, který stojí na počátku historie jedné z nejvýznamnějších evropských automobilek Volkswagen. Právě kvůli tomu ale Ferdinand Porsche spolupracoval s nacisty, kterým zapadl „vůz pro každého“ do plánů. Porscheho jméno je však dnes známé hlavně díky továrně, kterou založil jeho syn Ferry a která vyrábí luxusní sportovní vozy.

Ferdinand Porsche se narodil roku 1875 v domě v Tanvaldské ulici v liberecké městské části Vratislavice nad Nisou. Jeho rodný dům dnes slouží jako muzeum, které provozuje Škoda Auto. Ke 150. výročí významného konstruktéra automobilů tam vystavili ikonický Volkswagen Brouk z roku 1950, který zapůjčilo muzeum ve Stuttgartu.

Podle mluvčí muzea Anežky Boudné návštěvníci v domě nejvíc ocení interaktivnost. „Muzeum si lze celé projít s iPadem. Zaujme i auto umístěné v hlavní expozici, které se každý rok mění. Vůz je vždy spjat s osobou Ferdinanda Porscheho,“ popsala Boudná, která připomněla, že je Porsche považován za jednoho z nejznámějších konstruktérů západní Evropy. „Jde o zvučné jméno, které do muzea lidi láká,“ dodala.

Ferdinand Porsche vyvinul třeba závodní vůz kombinující motor na benzin s elektromotorem. Ve druhé polovině 20. let pracoval pět let ve vedení společnosti Daimler Benz, kde zkonstruoval například závodní Mercedes SSK.

Majitelé vozů značky Porsche se pravidelně scházejí na srazech. Zatím poslední (Porsche Fest) byl na Královce v Jizerských horách 30. srpna 2025.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou po opravě (říjen 2016)
Škoda Auto otevírá ve Vratislavicích po rozsáhlé rekonstrukci muzeum v rodném domě konstruktéra Ferdinanda Porscheho. V něm lidé mimo jiné najdou repliku vozu, v němž Porsche přijel v roce 1903 z Vídně do rodných Vratislavic, méně známé snímky Porscheho a jeho vozů. Expozice je ale také věnovaná umu českých konstruktérů, kteří se podíleli na rozvoji automobilismu.
Do Porscheho rodných Vratislavic se letos přesune Ferdinand Porsche Festival, který jeho narození o tomto víkendu připomene. „Ve Vratislavicích nám poskytli zámecký park pro zaparkování vozů i kulturní dům pro doprovodný program,“ nastínil Milan Bumba, prezident klubu Porsche.

„Naší snahou je, aby událost měla vysokou úroveň, přilákala návštěvníky z celé republiky a zároveň podpořila dobré jméno Vratislavic,“ vysvětlil starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka, podle kterého je Ferdinand Porsche neoddělitelnou součástí historie městského obvodu a průkopníkem technických inovací. „Jeho práce zásadně ovlivnila vývoj automobilového průmyslu. Pro obec je to příležitost ukázat, že z našeho kraje vzešly osobnosti světového významu,“ poznamenal Pohanka.

Na festival ve Vratislavicích nad Nisou by mohlo dorazit zhruba 250 aut. „Mám potvrzených asi 70 aut z Polska. Vozů je čím dál víc. Letos jsme to museli trochu omezit, protože vloni jsme měli 367 vozidel, která jsme zaregistrovali i do české knihy rekordů. Letos se nám to nevejde,“ nastínil Bumba.

3. září 2025

V klubu je dnes přes 400 členů z celé republiky. Další kluby jsou třeba v Praze nebo v Kopřivnici. „Za posledních 30 let se počet majitelů Porsche rozrostl. V registru je asi šest tisíc vozů a mimo něj ještě řada veteránů. Komunita je veliká. Snem každého chlapa je mít jedno Porsche,“ myslí si prezident klubu Bumba.

O Porsche podle něj mají lidé zájem, protože je to sportovní auto, které se dá využívat i v běžném provozu. „Třeba Ferrari je do běžného městského provozu neštěstí. A tím, že Porsche pochází z Vratislavic, tak je to pro Čechy trochu i srdeční záležitost,“ doplnil Bumba.

Mezi vlastníky vozu Porsche patří třeba starosta Harrachova Tomáš Vašíček. „Když jsem byl dítě, tak mi rodiče koupili první model oranžového Porsche 911 s volantem na kabelu. Je to láska od dětství. Mít Porsche byl můj velký sen. Je to pro mě všechno,“ svěřil starosta Vašíček. „Znalost, že ten prapůvod je tady od nás, ve společnosti pořád je. Myslím si, že na to můžeme být hrdí a měli bychom odkaz udržovat, protože když nepečujeme o minulost, nemáme žádnou budoucnost,“ podotkl Vašíček.

Nezničitelný trumf Hitlera

S osobou Ferdinanda Porscheho je ale spjatá i temná minulost. Porsche vstoupil nejen do Hitlerovy strany NSDAP, ale také se stal důstojníkem SS. Porsche během války pro Hitlera navrhoval terénní vojenská vozidla, následně několik typů obrněných vozidel, pokračoval stíhačem tanků, který po něm dostal označení Ferdinand. Podílel se i na konstrukci obávaných šedesátitunových těžkých tanků, jimž vymyslel i označení – Tiger.

Těsně před koncem války pak přišel Porsche se supertěžkým tankem, který měl být Hitlerovým nezničitelným trumfem. Do bojů už ho nacisté nasadit nestihli. Po válce skončil Ferdinand Porsche na dva roky ve vězení a v roce 1951 ve Stuttgartu zemřel na srdeční selhání.

„Čas všechno otupí a tento škraloup utichá. Rozhodně to ale není nic, na co by mohl být Porsche, jeho potomci a kdokoliv z nás hrdí,“ domnívá se starosta Harrachova Vašíček.

Rodný dům Porscheho u Liberce zařadil zpátečku do starých časů

Starosta Vratislavic konstatoval, že nacistická minulost je kapitolou života, kterou nelze vymazat. To tvrdí i mluvčí tamního muzea Boudná. „My se na ni nechceme zcela soustředit, ale spíše se orientujeme na jeho konstrukční myšlenky či provedení,“ shrnula. „Porscheho konstrukce byly pro válku tak složité, že v těch podmínkách nefungovaly a byly s tím problémy. Takže my říkáme, že Ferdinand Porsche Hitlerovi prohrál válku,“ uzavřel s nadsázkou prezident klubu Bumba.

