Festival KI-NO a dětský sbor Severáček vyhrály v kulturní anketě Liberce

Pouliční festival KI-NO se stal nejvýznamnější kulturní akcí uplynulého roku v Liberci v anketě, kterou organizuje radnice. Hlavní cenu za reprezentaci města získal dětský sbor Severáček, do takzvané Dvorany slávy vstoupila herečka Eva Lecchiová a cenu nazvanou Zvláštní uznání obdržel tvůrčí tým muzikálu Dvojčata. V tiskové zprávě dnes o výsledcích soutěže informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Ocenění Kulturní počin za uplynulý rok uděluje radnice od roku 2016 s výjimkou covidových let 2020 a 2021. Letos v nejpočetnější kategorii o "Počin na území města" vyhrál dvoudenní zářijový KI-NO Urban Festival Liberec. "Tento komunitní filmový, hudební, výtvarný i gastronomický festival oživující především centrum města získal v loňském roce nové pořadatele ze spolku Náš kraj a při svém jubilejním 10. ročníku předčil dalších 40 nominovaných akcí a projektů a premiérově zvítězil," uvedla Kodymová.
Na druhém místě skončila výstava Galerie Lázně Liberec, na níž měl obrazy světově uznávaný japonský výtvarník Koji Kakinuma. Na třetím místě byla další výstava galerie - Argonauti ideálů, která byla zaměřená na místní výtvarnou scénu z první poloviny 20. století. "Těsně za medailovými stupni se umístil další dlouhodobý účastník počinu, a to festival moderního umění ARTWeek, hned za ním pak divadelní muzikál Dvojčata, který vznikl k 100. výročí liberecké a jablonecké ZUŠ a který společně napsali Linda Hejlová Keprtová a Lukáš Smrkovský," uvedl náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). Autoři muzikálu získali cenu Zvláštní uznání, kterou uděluje náměstek primátora pro kulturu.
V kategorii Reprezentace města obdržel první cenu dětský sbor Severáček za tři vítězství a cenu Grand Prix na Bratislava Spring Music Festival 2025. "Druhé místo pak náleží Lívii Obručník Vénosové a Michalu Lehotskému, kteří byli shodně za výkony v opeře Maryša nominováni na divadelní Thálie. Třetí místo pak souběžně získala romská spisovatelka Irena Eliášová a aktivista Jan Cverčko, kteří v loňském roce obdrželi cenu Roma Spirit za kulturní a společenský přínos romské komunitě," dodala Kodymová.
Do pomyslné Dvorany slávy, která je určena pro významné osobnosti Liberce v oblasti kultury, přibyla herečka Eva Lecchiová. Do angažmá v divadle F. X. Šaldy nastoupila v roce 1972 a odehrála v něm přes 130 rolí. Příští týden, 24. dubna, oslaví 80. narozeniny.