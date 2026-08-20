Festival skla a bižuterie Perle omezí parkování a dopravu v centru Jablonce

Parkování a dopravu v centru Jablonce nad Nisou omezí od pátku do neděle festival Perle. Dvoudenní akce propojuje sklářskou a bižuterní tradici se současnou tvorbou, hudbou, divadlem i gastronomií. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí radnice Jana Fričová.
Největším dopravním omezením bude uzavření velkého parkoviště na Horním náměstí od dnešní půlnoci do nedělních 13:00. "Doporučujeme všem řidičům, kteří obvykle parkují na náměstí přes noc, aby tady své vozy nenechávali už v noci ze čtvrtka na pátek. Pokud tady nějaké auto v pátek časně ráno, kdy se prostranství na festival začne připravovat, bude, nezbyde nám nic jiného, než ho nechat odtáhnout," uvedl za pořadatele ředitel městské společnosti Kultura Jablonec Jakub Gerš.
Celý pátek bude také uzavřená ulice U Muzea a v sobotu silnice mezi ulicemi 28. října a Větrná. Mimo provoz bude v sobotu i zastávka MHD Horní náměstí ve směru na Mšeno. "Bude na jeden den přesunutá do ulice 28. října," dodala Fričová.
Festival Perle bude tradičně dvoudenní. Z Liberce na něj budou moci zájemci přijet zdarma historickou Křišťálovou tramvají, kterou vyzdobila společnost Sklárna Jílek ve stylu vlaku Orient Express. Páteční program festivalu bude i letos v režii zdejšího muzea skla a bižuterie. Akce začne v 16:00 na letní scéně Eurocentra a v muzejním parku, muzeum bude navíc do 21:00 přístupné zdarma. "Naše muzeum je bezpochyby jednou z jabloneckých perlí, a proto se do projektu zapojuje od samého začátku. I tentokrát jsme připravili pestrou nabídku, jejímž vrcholem bude promítnutí filmu sestaveného pomocí umělé inteligence z vybraných historických fotografií," uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Ústředním bodem sobotního programu bude Horní náměstí. Na hlavní scéně vystoupí několik kapel a interpretů včetně Báry Polákové, v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou dva varhanní koncerty a v 17:30 vystoupení Szidi Tobias & Band. Na náměstí bude také prezentace vybraných tvůrců, skla, bižuterie, autorského designu a gastronomie. "Nejde o klasický jarmark, ale o setkání s lidmi a jejich prací – s materiálem, řemeslem, nápadem i současnými podobami jablonecké tradice," dodala Fričová.
Součástí sobotního programu je podle ní také charitativní akce Perle pro Patrika. "Sedmiletý kluk z Jablonce nad Nisou od narození čelí těžkým zdravotním překážkám – oboustranné koňské noze, autismu, ADHD i opožděnému vývoji. Letos podstoupil náročnou operaci nohy, po které následovaly dlouhé týdny v sádře. Aby mohl dělat další pokroky, čekají ho klíčové rehabilitace, terapie a pořízení speciálních pomůcek," dodala mluvčí.