„Těší mě, že se podařilo propojit tolik různorodých partnerů. Vznikl pestrý, ale kompaktní program, který ukazuje AI z mnoha úhlů – lidského, odborného i kreativního,“ říká Jiří Vojtěch z Agentury regionálního rozvoje (ARR), která je jedním z pořadatelů.
Program nabízí učitelům workshop v iQlandii, kde si vyzkoušejí nástroje, které mohou využívat ve výuce. Pedagogům je určena i konference AI4Edu v krajské knihovně. Na kreativní profese se zaměří přednáška ve spolupráci se studiem Mjölk v libereckém Baru Papír, odborník Josef Holý vystoupí s tématem umělé inteligence v médiích, dezinformací a fake news.
Studenti i zájemci z řad veřejnosti se mohou těšit na interaktivní „AI detektivní příběh“ v knihovně liberecké Technické univerzity a workshop, kde si vyzkoušejí převod řeči či generování obrázků, čeká seniory v chytré dílně iQlandie.
„Cílem festivalu je přiblížit AI lidem z různých oborů. Lidsky, srozumitelně a zblízka,“ uzavírá Sophie Kloučková za ARR.
Kompletní program čtvrtého ročníku festivalu, do něhož se zapojila i další města včetně Prahy, Brna, Hradce Králové, Ústí nad Labem či Jičína, je ke zhlédnutí na webu akce.