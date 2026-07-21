Firma DSS spustila web k výcvikovému a zkušebnímu areálu v Ralsku na Českolipsku

Česká zbrojařská společnost DSS spustila web www.dssralsko.com, na kterém představuje připravovaný výcvikový a zkušební areál v Ralsku na Českolipsku. Jeho součástí podle firmy nebude veřejná střelnice ani muniční sklady. Zbrojovka na stránkách informuje o zaměření projektu, plánované podobě areálu, jeho zabezpečení i předpokládaném vlivu na dopravu, hluk a životní prostředí. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí DSS Michal Maňák.
Areál bude na okraji průmyslové zóny v části Kuřívody. "Vnímáme, že kolem projektu vznikla řada otázek a také obavy, které vycházejí z neúplných nebo nepřesných informací. Proto jsme připravili samostatný web, na kterém chceme srozumitelně představit, co v Kuřívodech připravujeme, co bude v areálu skutečně probíhat a jaká bezpečnostní a provozní opatření projekt zahrnuje," uvedl obchodní ředitel DSS Josef Rot.
Hlavním účelem areálu je vytvořit vlastní zázemí společnosti DSS pro vývoj, zkoušení a testování ručních palných zbraní. "Jednou z nejčastějších obav je představa veřejné střelnice nebo muničního skladu. Ani jedno není součástí našeho projektu. Areál připravujeme jako kontrolované odborné zařízení určené především pro vlastní potřeby DSS a pro specializovanou přípravu bezpečnostních složek České republiky a států NATO," uvedl Rot.
Na přípravě areálu spolupracuje firma s odborníky na balistiku a projektování střelnic. Součástí bezpečnostního řešení jsou ochranné zemní valy vysoké až 7,5 metru, clony, boční ochranné konstrukce, pevně stanovené směry střelby a další prvky určené k bezpečnému zachycení střel. Projekt počítá s kontrolovaným vstupem, kamerovým systémem, monitoringem provozu a jasně stanovenými pravidly pro jednotlivé části areálu. Před zahájením provozu bude muset projekt projít povolovacími a kontrolními procesy.
Firma DSS se specializuje na ruční palné zbraně, zejména lehké kulomety dvou ráží. Podle médií je zapojená do takzvané české muniční iniciativy na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se čtyři roky brání ruské agresi. Pro výcvikový areál koupila od Ralska zhruba dva hektary pozemků.