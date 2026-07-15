Folk, bluegrass a country oživí Pertoltice

Návštěvníci se mohou těšit na několik hudebních vystoupení a celodenní výstavu Rychlé šípy.
První koncert začíná u fotbalového hřiště v sobotu ve 14.30.
Občerstvení je zajištěné.
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Návštěvníci se mohou těšit na několik hudebních vystoupení a celodenní výstavu Rychlé šípy.
První koncert začíná u fotbalového hřiště v sobotu ve 14.30.
Občerstvení je zajištěné.
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...
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Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...
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