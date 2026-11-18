V Liberci se společně představí prvoligoví fotbalisté Slovanu a umělci Šaldova divadla. Formou plakátů a vtipných videí chtějí ukázat, že světy kultury a sportu jsou propojené. Slibují si od toho také, že by mohli získat nové diváky pro fotbalové zápasy či divadelní představení. Půlroční mediální kampaň završí příští rok 8. dubna představení v divadle, řekl dnes novinářům ředitel marketingu Slovanu Liberec Štěpán Hanuš.
Jak bude představení vypadat, nechtěl prozradit. "Určitě tam bude zajímavý program jak pro fanoušky, tak pro celou veřejnost," dodal.
Už nyní jsou v Liberci plakáty, na nichž společně pózují fotbalisté a divadelníci s atributy typickými pro druhou skupinu. Na jednom je například obránce Jan Mikula s tanečními botami a skotská baletka Lucy Macphailová s kopačkami, na dalším letošní posila Slovanu Lukáš Hůlka ztvárňující Hamleta spolu s novým hercem činohry Františkem Floriánem, který drží fotbalový míč.
"I my máme zahraniční akvizice, i my nakupujeme nové akvizice z DAMU nebo z JAMU. Ten jediný rozdíl je v tom, že my je potom neprodáváme na trhu do Birminghamu nebo do West Hamu. Na tom ještě budu pracovat," řekl ředitel divadla Petr Michálek.
Smyslem spolupráce je podle něj ukázat, že sport a divadlo mají hodně společného. "Nemám rád myšlenku, že ten, kdo dělá divadlo, není sportovec. Navíc díky sobě a díky všem svým kolegům vím, že to je úplně naopak," dodal.
Podle generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara to samé platí i o fotbalistech a jejich divácích. "Znám jich spoustu, kteří milují fotbal, milují divadlo a milují i jiné věci. Myslím, že na tomto našem společném případu, kde zdánlivě jsou dva rozdílné světy, v rámci spolupráce můžeme ukázat, že to takhle vůbec není," řekl Nezmar.
Pro divadlo a fotbal je podle něj společná například příprava na představení či zápasy. "Za tím, aby se mohlo něco dít na jevišti nebo na hřišti, je spousta práce, spousta týmové práce, spousta lidí, kteří se tomu musejí věnovat, což je potřeba zmínit," řekl. Podle něj je pro sport i kulturu také společné, že dění na hřišti i jevišti přináší emoce. "Které jsou strašně důležitou součástí života," dodal Nezmar.
Důležitou součástí kampaně "Hrajeme v Liberci" budou kromě plakátů i videa, která budou na sociálních sítích divadla a Slovanu vycházet každý měsíc. "První zveřejníme dnes. Bude v něm část našeho baletního souboru s trenéry Slovanu. V dalším videu bude fotbalisty režírovat náš herec Zdeněk Kupka," dodala Eliška Chmelařová z marketingu divadla.