Firma chce u České Lípy vybudovat obří solární elektrárnu, město je proti

Žádost pražské společnosti 8m group o dlouhodobý pronájem městských pozemků ve Staré Lípě projednali českolipští radní minulý týden. Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) chtěla firma stavět na území o rozloze 17,5 hektaru.

Pronájem parcel na 35 let s možností prodloužení o dalších pět let však radní neodsouhlasili. Podle informací iDNES.cz by se lhůta navíc počítala až od okamžiku zahájení provozu FVE.

„Pozemky, které chtěla firma k účelu stavby využít, se nacházejí v blízkosti rodinných domů a navazují na plochy určené k rozvoji města. Navíc je v těsné blízkosti cyklotrasa Písečná. Umístěním takto rozsáhlé fotovoltaické elektrárny by došlo ke zvýšení provozu na cyklotrase, a to především v době výstavby elektrárny. Tím by se omezila rekreační funkce cyklotrasy. Proto jsme se rozhodli pozemky nepronajmout,“ odůvodnil místostarosta České Lípy Martin Brož.

Firma 8m group si louky u Staré Lípy vybrala kvůli dobrému připojení a všechny dostupné ukazatele podle člena správní rady Jána Selepa naznačují, že je to do velké míry vhodná lokalita.

Ze zjištění iDNES.cz vyplývá, že firma plánovala na pozemcích města postavit jen menší část celé uvažované FVE. Dalších zhruba 40 hektarů je v rukou soukromého vlastníka, firmy Zelená pastva. Pokud by se projekt uskutečnil, mohla by se zamýšlená FVE řadit k největším v Česku. Její celkovou rozlohu ale Selep nepotvrdil.

Podle informací v některých médiích by FVE mohla mít rozlohu až 79 hektarů. „Je to mnohem nižší číslo. Sám úplně nevím, zbytek teprve ladíme. Projekt je relativně flexibilní. Městu jsme předkládali svůj zájem o pronájem 17 hektarů pozemků,“ sdělil. V Česku se v současné době podle něho vyvíjejí a stavějí i větší fotovoltaické elektrárny. Společnost má FVE v Německu, v Česku však dosud nestavěla.

Cyklostezka, rozhledna i singltrek

V okolí dotčených luk se nachází kromě domů a cyklostezky také vyhlídková místa, rozhledna Štěpánka nebo českolipský singltrek. Firma na svém webu zmiňuje zásady, kterými se při uskutečňování svých projektů řídí. Patří mezi ně mimo jiné výběr pozemků s nízkou kvalitou půdy, naslouchání zemědělcům nebo nízká viditelnost staveb z obydlených oblastí.

„Chci zdůraznit, že pokud se soukromá firma rozhodne pozemky pro výstavu fotovoltaické elektrárny poskytnout, nemůže to město zcela ovlivnit,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. „Bohužel se může stát, že tady taková solární elektrárna vznikne,“ připustila na posledním letošním zasedání zastupitelstva.

Elektrárna by měla vyrůst mezi Starou Lípou, Dobranovem a Písečnou.

Podle místostarosty Jakuba Mencla patří rozhodování o pronájmu pozemků do zbytkové pravomoci rady města, která každoročně projednává stovky pronájmů a paktů, nicméně smlouvu na čtyři desítky let vnímá z dnešní perspektivy spíše jako prodej.

„Není správné, že se na radě města projednává návrh na pozemek, který je plochou obrovský, a kde se uvažuje o pronájmu řekněme na 35 let,“ zmínil.

„Není to samozřejmě nic nezákonného nebo nelegálního. Nicméně by nám prospělo, kdybychom si ještě v tomto volebním období projednali, jestli neexistují nějaké hranice – jako velikost pozemku nebo délka nájmu – abychom si my, jako zastupitelstvo, vyhradili pravomoc projednávat a schvalovat tento druh nájmu,“ dodal. Současně zastupitele ujistil, že počátkem příštího roku přijde s konkrétním procedurálním návrhem.