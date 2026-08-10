Frýdlant po roce přivítá příznivce jazzu, koncert lektorů se vrátí na zámek

Návrat koncertu lektorů na nádvoří zámku ozvláštní letošní 43. ročník týdenní letní jazzové dílny Karla Velebného, která začne v sobotu ve Frýdlantu na Liberecku. Kvůli rekonstrukci zámku tam nemohl být předchozí tři roky, řekl dnes ČTK hlavní organizátor akce Aleš Benda, který je její součástí od samého počátku.
Návrat na toto místo ho těší. "Vždycky říkám, že takové kulisy, jaké jsou na nádvoří zámku, by ani v Hollywoodu nevymysleli," řekl Benda. Koncert lektorů na zámku bude příští týden ve středu večer.
Týdenní letní setkání příznivců jazzu se koná ve Frýdlantu pravidelně od roku 1984. Letos při seminářích bude do tajů tohoto hudebního žánru pronikat skoro 300 frekventantů, což je asi o 40 více než loni. "Je jich víc než v minulých letech, protože někteří si našli svoje bydlení. Jsou schopni využívat i okolní městečka a vesnice," uvedl Benda. I tak podle něj museli některé zájemce odmítat. "Registraci jsme letos spouštěli 2. ledna a za čtyři dny jsme měli kapacitu naplněnou," dodal.
Program týdenní jazzové dílny bude podle něj tradiční. "Té práce a muziky je tolik, že snad není ani co vymýšlet," dodal. Na konání jazzové dílny obyvatele a návštěvníky Frýdlantu upozorní sobotní dixielandový průvod městem, koncerty a další akce pro veřejnost budou po městě v příštím týdnu od úterý do pátku.
Výuka bude tradičně v prostorách základní umělecké školy, základní školy, na gymnáziu a v sále restaurace Beseda. Ani letos mezi lektory nebudou chybět zahraniční instrumentalisté a pedagogové. Anglosaskými lektory jsou Lee Andrew Davison, Andy Schofield, Neil Wetzel a Skip Wilkins.