Frýdlant zve na letní piknik v parku

Součástí akce bude také letní kino, promítání filmu a občerstvení.
Piknik bude v parku probíhat v sobotu od 16 do 22 hodin.
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Součástí akce bude také letní kino, promítání filmu a občerstvení.
Piknik bude v parku probíhat v sobotu od 16 do 22 hodin.
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...
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Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...
Městskou nemocnici v Odrách na Novojičínsku čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce lůžkového oddělení za 78 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně...
V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...
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Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run...
Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se...
Evropský atletický šampionát v Birminghamu nabídne od 10. do 16. srpna souboje nejlepších atletů kontinentu. České barvy budou hájit například Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk nebo Lurdes Gloria Manuel....
Lidé v Újezdu u Valašských Klobouk zažili dramatickou noc. Okolo slyšeli houkající auta, nad domy jim létal vrtulník. Policisté tam zadrželi muže v souvislosti s násilným trestným činem. Druhý muž je...
Že patří mezi jedny z nejúspěšnějších chovatelů oslů somálských v Evropě, potvrdila zoologická zahrada v Liberci. Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého lichokopytníka.
Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici do rána poruchy odstranili. Bouřky lámaly...
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Kde skutečně pramení pražské potoky Botič a Rokytka? Za prvním z nich se vydával i fotbalista Jaroslav Borovička, známý jako syn celerového krále. Zatímco pramen Botiče leží na nenápadné louce, u...
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do čtvrtečního dopoledne 5 500 lidí. Vodu do řadu...