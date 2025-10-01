Frýdlantská burza semínek

„Burzu semínek a odkopkù jsme pøipravili pro ty, kterým je líto, že nemají komu darovat rostliny, jež se tøeba moc rozrostly, nebo si nemohou vymìnit semínka nejrùznìjších kvìtin èi zeleniny a sdílet s dalšími nadšenci své zahradnické zkušenosti. Proto zakládáme novou tradici, díky které si mohou amatérští zahrádkáøi vymìòovat své rostlinné pøebytky a udìlat tím navíc radost nejen sobì, ale i druhým,“ vysvìtluje organizátorka akce Eva Èinèurová z Mìstského muzea Frýdlant.
Burza probìhne v pátek i v sobotu od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.