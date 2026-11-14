Ve Frýdlantu na Liberecku dokončili restaurátoři další etapu obnovy historické radnice, zrenovovali vybavení obřadní síně a také ozdobné kamenné prvky na fasádě. Práce letos přišly město dohromady na víc než čtyři miliony korun, na obnovu kamenných prvků fasády se podařilo získat 1,5 milionu korun z ministerstva kultury. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Petra Suková.
Obnovená je část fasády a výzdoby od hlavní římsy směrem vzhůru, restaurátoři se věnovali zejména kamenným vikýřům, historickému erbu na hlavním štítu a dalším ozdobným kamenným prvkům. Součástí prací byla také oprava fasády, oprava klempířských prvků a hlavní římsy. Odborníci odstranili nevhodné starší opravy, zpevnili kámen a ošetřili kovové kotevní prvky, doplnili poškozené části a na závěr kámen ošetřili. Součástí obnovy byla instalace ochranných sítí a hrotů, které mají památku ochránit před holubím trusem.
"U památkově chráněných objektů je důležité přistupovat ke každému zásahu individuálně a respektovat skutečný stav historických konstrukcí. Na základě statického posouzení jsme mohli ponechat původní kamenné ozdobné prvky a provést pouze nezbytné restaurátorské zásahy. V místech trhlin došlo k ukotvení oddělených částí a jejich zpevnění injektáží. Díky tomu se podařilo zachovat maximum autentického materiálu," doplnila vedoucí investičního oddělení města Dana Kiliánová.
Frýdlantskou radnici s prvky severoněmecké renesance postavili koncem 19. století podle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je také autorem radnice v Liberci. Ta frýdlantská byla slavnostně otevřena v roce 1896, nahradila starou radnici z roku 1532, která stávala samostatně v západním prostoru náměstí. Součástí budovy je podle památkářů velké množství kvalitních uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků, od roku 1958 má proto památkovou ochranu. Turistům nabízí vyhlídku ze 48 metrů vysoké věže.
Restaurátoři pracovali také v interiéru budovy, obnovili historické lavice v obřadní síni včetně 40 kožených sedáků. Renovován byl stolek zapisovatele u vstupních dveří i pódium se stolem předsedajícího. Na tyto práce téměř za 900.000 korun se radnici dotaci získat nepodařilo, obnovu tak financovala z vlastního rozpočtu. Nejde ale o první podobný projekt, restaurátoři v posledních letech obnovili například historický kazetový strop obřadní síně, zrestaurovali všechny vstupní dveře do budovy a obnovili také historická okna.