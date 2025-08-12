Rekonstrukce budovy terminálu postavené bezmála před 30 lety by měla být hotová do poloviny května příštího roku. Cílem je zejména snížení energetických nákladů a zlepšení komfortu pro pracovníky dopravního podniku i cestující. Provozně dopravnímu podniku budova dlouhodobě nevyhovuje.
Z liberecké „Fügnerky“ mizejí temná zákoutí. Terminál bude bezpečnější
„Potřebujeme zlepšit podmínky pro práci našich zaměstnanců. Za současného stavu je problém prostory v zimě vytopit, naopak v létě je uvnitř horko,“ řekla již dříve mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky. Jde o třetí nejvytíženější zastávku MHD v České republice, kterou denně využije v průměru 80 tisíc cestujících.
Od dopravního terminálu zmizí čekající taxíky, přibude také policejní stanice
Budova je charakteristická červeno-bílým designem a pomyslně ji na dvě křídla rozdělují obří hodiny o průměru 4,5 metru. V provozu je budova od roku 1996, částečnou rekonstrukcí prošla v roce 2008.
Součástí zakázky je kromě stavebních úprav ke snížení energetické náročnosti objektu také výměna rozvodů elektřiny a vody, oprava veřejných toalet, okapů a svodů i průčelí včetně hodin, výměna osvětlení a zastřešení přilehlých nástupišť či přestavba čekárny na služebnu městské policie.
7. listopadu 2023