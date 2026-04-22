Galerie Lázně Liberec dostane nové osvětlení, bude úsporné a šetrnější k dílům

Galerie Lázně Liberec (dříve Oblastní galerie Liberec) dostane nové osvětlení, bude úsporné a šetrnější k vystaveným dílům. Součástí projektu je i slavnostní osvětlení budovy zvenčí a nové osvětlení zahrady, která by měla sloužit jako další výstavní prostor, řekla dnes novinářům náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Modernizace osvětlení přijde na 26 milionů korun, galerie kvůli tomu bude o prázdninách zhruba měsíc zavřená.
Liberecká galerie je čtvrtou největší galerií v České republice, spravuje sbírky více než 22.000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států. Založena byla v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. Rekonstrukce a vybavení budovy postavené v letech 1900 až 1902 přišly zhruba na 380 milionů korun. Galerie získala v nových prostorách dvakrát větší výstavní prostor, moderní depozitář a také lepší zázemí pro zaměstnance a návštěvníky.
Většinu nákladů modernizace osvětlení zaplatí dotace z programu integrovaných územních investic (ITI) pro aglomeraci Liberec - Jablonec, kraj tak přijde jen na 3,75 milionu korun. Nové osvětlení dostanou všechny sály i provozní prostory, spotřeba energie by se měla snížit až o 65 procent. "Zlepší se i podmínky pro vystavované umění, dnes zvlášť u některých významných a cenných děl je potřeba dodržet přísné podmínky, nejen klimatické pro vystavování, ale také světelné tak, aby ta díla nebyla poškozena," doplnila Vinklátová.
Největších změn dozná skleněná podlaha v hlavním sále, který kryje bývalou bazénovou halu pod ní. "Dosud bylo osvětlení uděláno tak, že když jste byli dole, tak vlastně prosvítalo světlo stropem. My ale pro některé instalace potřebujeme v galerii tmavou kostku, do které mohou přijít i samostatné světelné instalace, aniž by prosvítalo světlo nahoru a nebo shora. Tak se do prosklené podlahy vloží přepážka a samostatně bude osvětlený vrchní sál a i ten spodní," popsala zásadní změnu náměstkyně.
Osvětlení dostane i zahrada galerie, kterou podle Vinklátové také čeká proměna. "Chceme, aby tam byla možná kvalitní instalace venkovních výstav. Památkáři schválili v tuto chvíli projekt, který počítá i s výstavbou proskleného pavilonu na místě, kde stála trafostanice. Ta už je v tuto chvíli zbouraná," dodala náměstkyně. Úprava zahrady a výstavba pavilonu se ale podle ní teprve připravují, součástí modernizace osvětlení nejsou.