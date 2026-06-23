Galerie Lázně v Liberci bude od poloviny července čtvrt roku uzavřená

Čtvrt roku bude uzavřená krajská galerie Lázně v Liberci. Důvodem je modernizace vnitřního i venkovního osvětlení za 26 milionů korun, většinu nákladů pokryje evropská dotace. Práce začnou 13. července a potrvají do 16. října. Cílem projektu je jednak snížit náklady na provoz galerie, jednak zlepšit podmínky pro vystavování uměleckých děl, uvedla v tiskové zprávě mluvčí galerie Kateřina Trunečková. Po dobu prací zůstane v provozu v galerii jen kavárna a obchod.
Osvětlení liberecké galerie je z roku 2014, kdy se přestěhovala do budovy bývalých městských lázní. "Po 12 letech intenzivního využívání bylo nutné přistoupit ke kompletní renovaci osvětlení nejen galerijních sálů, ale i dalších provozních prostor galerie včetně depozitářů. Stávající osvětlení již v řadě případů zaostává za současnými výstavními standardy a neumožňuje využití moderních technologií scénického svícení," uvedl ředitel galerie Filip Suchomel.
Nové osvětlení dostanou všechny sály i provozní prostory, spotřeba energie by se díky tomu měla snížit až o 65 procent. Nejnáročnější bude zásah do skleněné podlahy v hlavním sále, pod nímž je bývalá bazénová hala. Přibude do ní přepážka, aby bylo možné zvolit pro souběžné výstavy v hlavním sále a spodní hale různá nasvícení. "Toto řešení konečně vytvoří podmínky pro variabilnější využívání těchto výstavních prostor při instalaci jednotlivých výstav," dodal Suchomel.
Výměna se týká také venkovního slavnostního osvětlení, včetně nasvícení vnitřní zahrady. "Rekonstrukce osvětlení v Galerii Lázně Liberec vytvoří podmínky pro kvalitnější a k výtvarným dílům šetrnější nasvícení vystavovaných uměleckých děl, umožní variabilnější využití světelného designu včetně nejmodernějších způsobů světelné scénografie, což u starého systému nebylo možné," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Provoz zahájí galerie 17. října s třemi novými výstavami, na nichž budou díla význačných středoevropských umělců. "V bazénové hale budeme prezentovat díla rakouského sochaře Erwina Wurma, který je známý svým neutuchajícím smyslem pro humor a dokonale propracovaným sarkasmem, jenž se odráží napříč jeho tvorbou. Podbazénovou halu zaplní díla dvou výrazných umělkyň – polsko-romské vizuální umělkyně Małgorzaty Mirgy-Tas a české umělkyně Sráč Sam, které pracují s textilem jako výrazovým prostředkem paměti, identity a ženské zkušenosti. V neposlední řadě zahájíme výstavu slovenské umělkyně s vietnamskými kořeny Kvet Nguyen věnovanou vietnamské diaspoře v Československu," dodala vedoucí kurátorka galerie Tea Kříž.
Liberecká galerie je čtvrtou největší galerií v České republice, spravuje sbírky více než 22.000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemska a dalších evropských států. Ve sbírkách má obrazy, grafiky, kresby, plastiky a další umělecké předměty.