Galerie Lázně v Liberci po modernizaci osvětlení za týden znovu otevře

Krajská Galerie Lázně v Liberci dokončila modernizaci osvětlení za 26 milionů korun. Uzavřená je kvůli tomu od poloviny července. Mluvčí galerie Kateřina Trunečková ČTK řekla, že nyní připravují nové výstavy a galerii návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
"Otevřeme v pátek 16. října v 18:00 slavnostní vernisáží, kdy odhalíme tři nové výstavy," dodala.
Nové osvětlení dostala čtvrtá největší galerie v zemi po 12 letech, většinu nákladů pokryla získaná evropská dotace. "Šlo o kompletní výměnu. To znamená, že nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitářích a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy," uvedla Trunečková.
K výměně svítidel přistoupila galerie i kvůli tomu, že některá svítidla už nefungovala a nebylo možné je nahradit. Nové osvětlení je navíc úspornější. "Počítáme s tím, že by to mělo uspořit zhruba 30 až 40 procent energie. Každopádně ta reálná čísla uvidíme až v dlouhodobém horizontu," řekla mluvčí.
Součástí výměny osvětlení bylo i vybudování přepážky do skleněné podlahy hlavního výstavního sálu, což je bazénová hala. "Tam se vytvořila taková clona, a když ji zatáhneme, tak oddělíme nasvícení bazénové haly od místnosti pod ní, tedy podbazénu. Takže můžeme vytvořit takovou temnější atmosféru v té spodní místnosti, což některé výstavy vyžadují, ale doposud to nebylo možné," uvedla Trunečková.
Modernizace osvětlení je podle ní ale patrná i v dalších částech galerie. "Pozornější návštěvníci, respektive ti, kteří sem chodí častěji a koukají hodně pozorně kolem sebe, tak si všimnou, že ze stěn, ze sloupů zmizely takové mohutné šedivé lampy, které to světlo směřovaly dolů do země. A nahradila je taková bílá decentnější svítidla, která naopak to světlo směřují do stropu, takže to působí takovým příjemnějším dojmem," dodala.
Provoz zahájí galerie za týden výstavami děl několika středoevropských umělců. Prezentovat se budou rakouský sochař Erwin Wurm, polsko-romská vizuální umělkyně Małgorzata Mirgy-Tas, česká Sráč Sam a slovenská s vietnamskými kořeny Kvet Nguyen.